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17 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Erbil'deki Maarif okulu öğrencileri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - ERBİL

Erbil'deki Maarif okulu öğrencileri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - ERBİL

Erbil 'deki Maarif okulu öğrencileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - ERBİL - Türkiye Maarif Vakfı Irak Direktör yardımcısı Tarık Ünal Anadolu Ajansı'nın "Yılın Fotoğrafları" oylama yapması - Öğrencilerin fotoğraf seçmesi ve oylama yapmasıERBİL (AA) - Irak'taki Erbil Uluslararası Maarif Vakfı Okulu öğrencileri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Öğrenciler, AA foto muhabirlerinin ve muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.Haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de enkazlar arasında iftar" fotoğrafından yana tercihlerini kullanan öğrenciler, yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" ve spor kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Motokros heyecanı" fotoğraflarını oyladı.Oylamaya öğrencilerin yanı sıra Türkiye Maarif Vakfı Irak Direktör yardımcısı Tarık Ünal da katıldı.
Ünal, haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz"un Akdeniz’e yolculuğu, yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", spor kategorisinde de Hüseyin Yıldız'ın Çıldır Gölü'nde "Kış şöleni" fotoğraflarına oy verdi.

Muhabir Yurt Dışı Öğrenciler Gori Rektör 

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