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17 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Erbil'de Türk diplomatlara uzun namlulu silahlarla saldırı - Olay yerinden yeni görüntü

- Erbil'de Türk diplomatlara uzun namlulu silahlarla saldırı - Olay yerinden yeni görüntü

olay yeri

( ERBİL ) - Erbil'de Türk diplomatlara uzun namlulu silahlarla saldırı ERBİL

Şehit Diplomat Akalan Silahlı Saldırı Saldırı 


- Kuzey Irak'taki Erbil kentinde bir restoranda Türk diplomatlara yönelik saldırıda 1 Türk diplomat şehit olurken, 2 konsolosluk görevlisi ağır yaralandı. Saldırganın 2 adet uzun namlulu silahla masayı tarayarak saldırıyı gerçekleştirdiği bildirildi.
Türkiye'nin Erbil Konsolosluğu yakınındaki Hokkabaz isimli restoranda, konsolos yardımcısının da aralarında bulunduğu 4 konsolosluk çalışanına silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda bir Türk diplomat şehit olurken, 2 konsolosluk görevlisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 2 adet uzun namlulu silahla restorana giren saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
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