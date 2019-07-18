Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Erbil’de silah ve mühimmat deposunda patlama

- Erbil’de silah ve mühimmat deposunda patlama

patlama anı

( ERBİL ) ERBİL

Mühimmat Deposu Patlama Anı Gesi Elektrik Kontağı Trol 


- Erbil’de 2 silah ve mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimine (IKBY) bağlı peşmerge güçlerine ait silah ve mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Açıklama yapan peşmerge kaynakları, elektrik kontağı meydana gelen yangının maddi hasara yol açtığı belirterek olayda can kaybının yaşanmadığını bildirdi. Erbil - Musul karayolu üzerinde bulunan 2 depoda meydana gelen ve büyük hasara yol açan patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındığı bildirildi.
Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte Irak’ın birçok bölgesinde yangın meydana gelirken, yetkililer yangınların kaza veya sabotaj sonucu meydana geldiğini belirtiyorlar. Geçen yıl IKBY’de peşmerge güçlerine ait silah ve mühimmat deposunda birçok sayıda yangın meydana gelmişti.
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nde büyük patlamaElazığ Emniyet Müdürlüğü'nde büyük patlama
İşte Tuzla'daki patlama yerinden ilk görüntülerİşte Tuzla'daki patlama yerinden ilk görüntüler
Patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktıPatlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı
130 kişinin öldüğü Paris bombacısının kendini patlattığı anlar130 kişinin öldüğü Paris bombacısının kendini patlattığı anlar
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı