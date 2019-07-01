Erbaş: '(Vekalet yoluyla kurban kesim bedeli) Yurt içi fiyatını 890, yurt dışı fiyatını 725 lira olarak belirledik' - ANKARA
Erbaş: "(Vekalet yoluyla kurban kesim bedeli) Yurt içi fiyatını 890, yurt dışı fiyatını 725 lira olarak belirledik" - ANKARA - 2019 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu tanıtım toplantısı - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşmasıANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "2019 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısında konuştu. (4)
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