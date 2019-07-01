Erbaş: 'Vakfımız milletimizin kurban vekaletlerini emanet bilinciyle ve büyük bir hassasiyetle yürütmektedir' - ANKARA İzle
Erbaş: "Vakfımız milletimizin kurban vekaletlerini emanet bilinciyle ve büyük bir hassasiyetle yürütmektedir" - ANKARA - 2019 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu tanıtım toplantısı - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşmasıANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "2019 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısında konuştu. (2)
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