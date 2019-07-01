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01 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Erbaş: '(Türkiye Diyanet Vakfı) Ülkemizde ve İslam coğrafyasında iyiliğin öncüsü bir kuruluş haline gelmiştir' - ANKARA

Erbaş: '(Türkiye Diyanet Vakfı) Ülkemizde ve İslam coğrafyasında iyiliğin öncüsü bir kuruluş haline gelmiştir' - ANKARA

Erbaş: "(Türkiye Diyanet Vakfı) Ülkemizde ve İslam coğrafyasında iyiliğin öncüsü bir kuruluş haline gelmiştir" - ANKARA - 2019 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu tanıtım toplantısı - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın gelişi - Kur'an - ı Kerim tilaveti okunması - Video izlenmesi - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşmasıANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "2019 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısında konuştu.
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İslam Toplantı 

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