Erbaş: 'Medeniyetimiz kitap ve kalem medeniyeti' - DENİZLİ
Erbaş: "Medeniyetimiz kitap ve kalem medeniyeti" - DENİZLİ - Camii içi ve dışından görüntüler - Camiye gelen cemaat görüntüleri - Kur'an - ı Kerim ve ilahi okunması - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kürsüde vaaz vermesi"Medeniyetimiz kitap ve kalem medeniyeti" - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş: - "İlk vahiyin ilk ayetlerinde Rabb'imiz bize okumayı ve yazmayı emrediyor. Kitabı ve kalemi elinden eksik olduğu zaman müminlerin elinde, medeniyetimiz geri kalıyor. Bizim medeniyetimiz kitap ve kalem medeniyeti olduğu sürelerde ve asırlarda en önde olmuştur"DENİZLİ (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Kitabı ve kalemi elinden eksik olduğu zaman müminlerin elinde, medeniyetimiz geri kalıyor. Bizim medeniyetimiz kitap ve kalem medeniyeti olduğu sürelerde ve asırlarda en önde olmuştur." dedi. Erbaş, Pamukkale Üniversitesi içerisinde yapımı tamamlanan Müftü Ahmet Hulisi Efendi Camisi'nde düzenlenen Kadir Gecesi programına katıldı. Programda, teravih namazı öncesinde Kur'an - ı Kerim tilaveti yapıldı.Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, vaazında "Kadir Gecesi'nin bin aydan daha mübarek", hayırlarla dolu olayların meydana geldiği bir gece olduğunu söyledi.
Kur'an'ın insanları karanlıklardan aydınlığa çıkartmak için gönderilen bir kitap olduğunu ifade eden Erbaş, Kur'an'ın insana hayatı, kainatı, yaradanı, hakikati, adaleti, merhameti ve bütün insani değerleri öğreten yüce kitap olduğunu vurguladı.Erbaş, Kuran - ı Kerim'in iffetli ve onurlu bir hayatın, adil, huzurlu bir dünyanın yolunu gösteren bir rehber olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Allah'ın emirlerini hakkıyla yerine getirip yasaklarından titizlikle kaçınan insanlar için bir rehberdir. Her Müslüman için Kur'an'ı en güzel şekilde okumak, en doğru şekilde anlamak, en iyi şekilde yaşamak, onun hayat ve ilkelerini en uygun yöntemle bütün dünyaya tanıtmak en büyük kulluk sorumluluğu ve en yüce itaattir bizim için."Müslümanın elinden kitap ve kalemin eksik olmayacağını belirten Erbaş, şunları kaydetti:"İlk vahiyin ilk ayetlerinde Rabb'imiz bize okumayı ve yazmayı emrediyor. Kitabı ve kalemi elinden eksik olduğu zaman müminlerin elinde, medeniyetimiz geri kalıyor. Bizim medeniyetimiz kitap ve kalem medeniyeti olduğu sürelerde ve asırlarda en önde olmuştur. Onun için buna dikkat edeceğiz.Kadir Gecesi Kur'an ile ilişkimizi muhasebe ederek yeniden en güçlü şekilde tahkim etmek için eşsiz bir fırsattır. Bunu anlayışı kuvvetlendirmemiz lazım. Bu bilincimizi geliştirmemiz lazım. Kur'an - ı Kerim'in kadrini bilerek onun ilkeleriyle, ölçüleriyle yaşanan her gün ve gece Kadir Gecesi'nin bereketine kavuşmak demektir."