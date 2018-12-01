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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Erbaş: 'Kudüs sadece Filistinlilerin değil tüm Müslümanların meselesidir' (2) - TAHRAN

Erbaş: 'Kudüs sadece Filistinlilerin değil tüm Müslümanların meselesidir' (2) - TAHRAN

Erbaş: "Kudüs sadece Filistinlilerin değil tüm Müslümanların meselesidir" (2) - TAHRAN - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Hac İşleri Temsilcisi Gazi Asger ile bir araya gelmesi - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın açıklamaları - Hac İşleri Temsilcisi Gazi Asger'in açıklamaları - Hediye takdimiDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mescid - i Aksa'nın ve Kudüs davasının, sadece Filistinlilerin ya da Arapların değil, bütün Müslümanların ortak meselesi olduğunu belirtti.
Bölgesel ziyaretleri kapsamında İran'da bulunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İran lideri Ali Hamaney'in Uluslararası İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Muhsin Kumi ve Hamaney'in Hac İşleri Temsilcisi Gazi Asker ile görüştü.Hac İşleri Temsilcisi Gazi Asger ile görüşmesinde iki milletin asırlardır aynı medeniyet havzasında aynı kültüre sahip olduklarını dile getiren Erbaş, Türk idarecilerin Farsça İranlı idarecilerin de Türkçe şiirler yazıp birbirlerine gönderdiklerini ve imamların da kürsülerde vaaz ederken Mesnevi’den mutlaka birkaç beyit okuyup sohbetlerini zenginleştirdiklerini anlattı.Türkiye ve İran'ın Endonezya'dan sonra en fazla hacı adayı gönderdiğini ve karşılıklı olarak birbirlerinin tecrübesinden istifade edebileceklerini belirten Erbaş, İran’dan 85 Türkiye’den de 83 bin kişinin hacı olduğunu ifade etti.
İranlı yetkili Asker ise Türkiye ile her alanda iş birliği yapmak istediklerini dile getirdi. Asker, İran'dan hac vazifesini yerine getirmek amacıyla 10 bin Ehl - i Sünnet vatandaşın gittiğini, din alimleri ile idarecilerin de kendilerinden oluştuğunu ifade etti.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a Tahran ziyaretinde Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş, Başkan Yardımcıları Dr. Selim Argun, Prof. Dr. Ramazan Muslu, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Dr. Burhan Erkuş, Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, Müslüman Ülke ve Topluluklar Daire Başkanı Ensari Yentürk'ün yanı sıra kurum yöneticileri de eşlik ediyor.

İstifa İran 

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