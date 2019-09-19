Erbaş: 'Hepimiz el birliğiyle teröre karşı durmak zorundayız' - MERSİN
Erbaş: "Hepimiz el birliğiyle teröre karşı durmak zorundayız" - MERSİN - Mersin Valiliğince düzenlenen program - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın görüntüsü - Programa katılanlardan görüntüler - Erbaş'ın konuşmasıMERSİN - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Mersin Valiliğince düzenlenen programda şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.
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