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12 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Erbaş hafızlık öğrencilerini kabul etti - ANKARA

Erbaş hafızlık öğrencilerini kabul etti - ANKARA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın hafızlık öğrencilerini kabulünden görüntüler - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamalarıErbaş hafızlık öğrencilerini kabul etti - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: - "Hafızlık, Kur'an ile bağlantının en üst derecesidir"ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hafızlığa çok büyük önem verdiklerini belirterek, "Hafızlık, Kur'an ile bağlantının en üst derecesidir." dedi.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, Bursa Nilüfer İlçe Müftülüğü tarafından yürütülen "Üniversite Öğrencileri Hafızlık Programı"nda hafızlık eğitimi alan 60 üniversite öğrencisi ve hocalarını kabul etti.Tıp, inşaat, eğitim ve ilahiyat fakülteleri gibi farklı fakültelerde eğitim gören hafızlık öğrencileri ile tek tek görüşen Erbaş, öğrencileri tebrik ederek, başarılar diledi.Erbaş, "Üniversite Öğrencileri Hafızlık Programı"nda görevli Kur'an kursu öğreticilerinden de program hakkında bilgi aldı.Diyanet İşleri Başkanlığı olarak hafızlığa çok büyük önem verdiklerini belirten Erbaş, "Kur'an kurslarında 70 bine yakın öğrencimiz var. Özellikle üniversite öğrencilerinin böyle bir faaliyete girmeleri çok sevindirici, hem üniversite eğitimlerini hem Kur'an ile bağlantılarını sürdürüyorlar. Hafızlık, Kur'an ile bağlantının en üst derecesidir." ifadelerini kullandı.Kabulde, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç de hazır bulundu.

Fakülte Öğrenciler Üniversite Öğrencisi 

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