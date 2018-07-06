Erbaş: 'Çok rahatsızlık duyuyoruz, üzülüyoruz' - YALOVA Haberi

Erbaş: "Çok rahatsızlık duyuyoruz, üzülüyoruz" - YALOVA - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Yalova Valiliği ziyareti - Erbaş'ın açıklamaları - Ziyaretten detaylar"Çok rahatsızlık duyuyoruz, üzülüyoruz" - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: - "(Çocuklara yönelik cinsel istismar) Gerçekten bundan çok rahatsızlık duyuyoruz, üzülüyoruz. Çünkü bizim inancımızda insan çok önemli. Özellikle çocuklar, masumlar, kadınlar bize bir emanettir. Bu emanete riayet etmemiz gerekiyor" - "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak büyük bir seferberlik içerisindeyiz. Milletin her katmanına her kesimine bu noktada farkındalık oluşturmak, çocuklarımıza sahip çıkmak, eğitimi, yetiştirilmesi noktasında bir seferberlik başlattık"YALOVA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çocuklara yönelik cinsel istismara ilişkin, "Gerçekten bundan çok rahatsızlık duyuyoruz, üzülüyoruz. Çünkü bizim inancımızda insan çok önemli. Özellikle çocuklar, masumlar, kadınlar bize bir emanettir. Bu emanete riayet etmemiz gerekiyor." dedi. Yalova Valisi Tuğba Yılmaz'ı ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Erbaş, Yalova Üniversitesindeki 3,5 aylık rektörlük döneminin ardından, 9,5 ay sonra tekrar Yalova 'ya geldiğini söyledi.
Diyanet İşleri Başkanlığı olarak il buluşmaları programlarının olduğunu, bu süreçte Yalova 'nın 10'uncu il olduğunu belirten Erbaş, "Doğu ve Güneydoğu'da pek çok ilimizi ziyaret ettik. 2 günlük bir ziyaret gerçekleştiriyoruz. Hem görevlerimizde müftülüğümüzün personeliyle hizmetlerimizi, din hizmetleri, din eğitimi konusundaki hizmetlerimizi değerlendiriyoruz, müzakere ediyoruz hem ilimizin çeşitli sivil toplum kuruluşları kanaat önderleri, onlarla toplantılar yapıyoruz." diye konuştu. Erbaş, bugün icazet merasimlerinin olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:"İnşallah hafızlarımızın, hem erkek hafızlarımızın hem de bayan hafızlarımızın icazet merasimlerinde beraber olacağız. Onların mutluluğunu paylaşacağız. Cenabıhak bütün milletimize yapmış olduğu faaliyetlerde, hizmetlerde muvaffakiyetler nasip eylesin. Yalova 'da sizinle 3,5 ay birlikte çalışma mutluluğuna erdik. Valiliğin hizmetlerini, gayretlerini biliyorum. Bu açıdan da Cenabıhak yardımcınız olsun. Yalova çok önemli bir ilimiz. Bursa, İstanbul, Kocaeli kavşağında ve özellikle Arap turistlerin çok gelmiş oldukları hatta mülk edindikleri bir ilimiz. Bu açıdan çok önemli sizlere de başarılar diliyorum." - "Büyük bir seferberlik içerisindeyiz"Erbaş, bir gazetecinin "Son zamanlarda özellikle çocuklara yönelik istismar konusunda talihsiz olaylar yaşıyoruz. Bu konuda sizden bir görüş almak isteriz. Halkın özellikle aydınlatılması, bilinçlendirilmesi yönünde Diyanet ne gibi çalışmalar yapacak?" sorusu üzerine, sadece son zamanlarda değil daha önce de hem Türkiye'de hem dünyanın çeşitli yerlerinde bu tür üzücü olayların yaşandığını hatırlattı."Gerçekten bundan çok rahatsızlık duyuyoruz, üzülüyoruz. Çünkü bizim inancımızda insan çok önemli. Özellikle çocuklar, masumlar, kadınlar bize bir emanettir. Bu emanete riayet etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı. Erbaş, şunları kaydetti:"Ehlinizi, çocuklarınızı koruyunuz mealinde ayetler, hadisler her zaman bizi buna teşvik ediyor. Medeniyetimize ve Peygamber Efendimizin uygulamalarına baktığımız zaman, her zaman onların yanında yer almış, korumuş kollamış, yetimlerin babası olmuş çocukların babası olmuş. Dolayısıyla biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak büyük bir seferberlik içerisindeyiz. Milletin her katmanına her kesimine bu noktada farkındalık oluşturmak, çocuklarımıza sahip çıkmak, onların bundan 7 - 8 ay önce ortaya çıkan küçük yaşta kız çocuklarının evlendirilmesi konusunda hutbelerimizde, vaazlarımızda, irşat faaliyetlerimizde çocuklarımızın eğitimine önem vermemiz gerektiği, öncelikle onların belli bir yetişmişlik ve olgunluk çağına ulaşmadan evlendirilmesi konusuna gidilmemesi ve sahip çıkmamız noktasında, eğitimi, yetiştirilmesi noktasında bir seferberlik başlattık. Bu devam edecektir inşallah. Umarım bu üzücü olaylar tekerrür etmez ve milletimiz daha bir farkındalık içerisinde olur diye düşünüyorum." Yalova Valisi Tuğba Yılmaz da Prof. Dr. Erbaş'ın Yalova 'yı ziyaretinden mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Diyanet İşleri Başkanı olarak atandıktan sonra ilimiz adına üzüldük ama ülkemiz adına gurur duyduk. Çok sevindik." ifadelerini kullandı.Ziyarette, Diyanet İşleri Başkan yardımcıları Prof. Dr. Huriye Martı ve Prof. Dr. Ramazan Muslu da hazır bulundu.Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, daha sonra Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci'yi de ziyaret etti.