Erbaş: 'Batının dikte ettiği düşünce, insanlığın özlediği huzur ve geleceğe dair umudun daha da zayıflamasına sebep olmaktadır' - MALATYA
Erbaş: "Batının dikte ettiği düşünce, insanlığın özlediği huzur ve geleceğe dair umudun daha da zayıflamasına sebep olmaktadır" - MALATYA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşmasıMALATYA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "24. İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanları Geleneksel Toplantısı"nda konuştu. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Batının teklif ettiği hatta dikte ettiği düşünce ve davranış biçimi, insanlığın özlediği huzuru ve güveni tesis edemediği gibi, bilakis huzur ve geleceğe dair umudun daha da zayıflamasına sebep olmaktadır."