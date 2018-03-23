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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Erbaş: 'Batının dikte ettiği düşünce, insanlığın özlediği huzur ve geleceğe dair umudun daha da zayıflamasına sebep olmaktadır' - MALATYA

Erbaş: 'Batının dikte ettiği düşünce, insanlığın özlediği huzur ve geleceğe dair umudun daha da zayıflamasına sebep olmaktadır' - MALATYA

Erbaş: "Batının dikte ettiği düşünce, insanlığın özlediği huzur ve geleceğe dair umudun daha da zayıflamasına sebep olmaktadır" - MALATYA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşmasıMALATYA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "24. İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanları Geleneksel Toplantısı"nda konuştu.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Batının teklif ettiği hatta dikte ettiği düşünce ve davranış biçimi, insanlığın özlediği huzuru ve güveni tesis edemediği gibi, bilakis huzur ve geleceğe dair umudun daha da zayıflamasına sebep olmaktadır."

İslam İlahi 

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