Erbaş: “2019 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası' için belirlediğimiz tema, 'Peygamberimiz ve Aile' olmuştur” - ANKARA
Erbaş: “2019 Yılı Mevlid - i Nebi Haftası" için belirlediğimiz tema, "Peygamberimiz ve Aile" olmuştur” - ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın konuşmasıANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ana teması "Peygamberimiz ve Aile" olan "2019 Yılı Mevlid - i Nebi Haftası" etkinlikleri tanıtım toplantısında konuştu.
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