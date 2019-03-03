'Erbane' dinletisini gören telefona sarıldı İzle

-Telefona sarılan kalabalık

-İnsanların izlemesi

-Çalgı ekibinden çeşitli müzikler

-Sanatçı Gündüz röportaj

-Çalgı ekibinden müzik

-Ekibin toplu poz vermesi



( HATAY ) "Erbane" dinletisini gören telefona sarıldı- Hatay’da gerçekleştirilen sokakta erbane dinletisi eğlenceli anlara sahne oldu- Sanatçı Şemamok Şermin Gündüz:- “Herkes için sanat diyerek sokakta müzik yapıyoruz” HATAY



- Hatay’da bir sanat evi ekibi tarafından gerçekleştirilen sokakta erbane dinletisi eğlenceli anlara sahne oldu. Antakya’nın mini İstiklal Caddesi olarak adlandırılan Saray Caddesi’nde, Öğrenci Kültür Sanatevi ekibi ve kursiyerleri tarafından gerçekleştirilen sokakta erbane dinletisi yoğun ilgiyle izlendi. Erbane çalgısını ilk defa görenlerin telefona sarıldığı sokakta, kısa sürede kalabalık kitleye müzik ziyafeti yaşatıldı. Öğrenci Kültür Sanatevi kurs öğretmenlerinden sanatçı Şemamok Şermin Gündüz, sanat evlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için böyle bir yola başvurduklarını söyledi.



Sanatçı Gündüz, “Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi tarafından geliyoruz, arkadaşların hepsi üniversite ekibi, bunlar benim kursiyerlerim. Çaldığımız enstrümanın adı erbane, kursumuzu Öğrenci Kültür Sanatevinde veriyoruz. Öğrenci Kültür Sanatevi içinde sokak müziği yapıyoruz, oranın ihtiyaçlarını karşılamak için böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Çok güzel ilgi var, çok güzel tepki var” dedi.

“İnsanların canlı müziklere gitmeye fırsatları olmayabiliyor” Herkes için sanat diyerek sokakta müzik yaptıklarını söyleyen sanatçı Gündüz, canlı müziğe gidemeyen insanlara da, müzik ziyafeti yaşattıklarını ifade etti.

Gündüz, “Bütün ekibimle bütün kursiyerlerimle her zaman canlı müzik yapıyorum. Herkes için sanat olduğu için ve insanların dışarıda her zaman canlı müzik dinlemeye fırsatları olamayabiliyor, bu yüzden sokakta müzik yapıyoruz. Herkes dinlesin, herkes için sanat olsun diye, sokakta müzik yapıyoruz. İnsanlar hangi gün geleceksiniz diye soruyorlar. Öyle yaparsak normal belirlenmiş bir tarihte konser vermekten farklı olmayacak. O yüzden böyle ihtiyaç oldukça, biz istedikçe sokakta müzik yapmaya devam edeceğiz” dedi.

İnsanların yaptıkları sanata çok olumlu tepkiler verdiğini söyleyen sanatçı Gündüz, “Çok güzel çok güzel tepkiler var çocuklardan güzel tepkiler var. Onlarda enstrüman dokunuyorlar çoğunun böyle bir fırsatı olmuyor sadece ekranda görüyorlar enstrümanları burada fırsat verdiğimiz için mutluyuz. Herkese ayrı ayrı herkese teşekkür ederim. Antakya halkı gerçekten bu konuda güler yüzlü tepkiler çok güzel. Bizde çok mutlu oluyoruz bizi görünce tebessümlerini eksik etmesinler kafi” diyerek sözlerini noktaladı.

