Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Erbaaspor'a ait yolcu otobüsüyle iki araç çarpıştı:1 ölü, 3 yaralı

Erbaaspor'a ait yolcu otobüsüyle iki araç çarpıştı:1 ölü, 3 yaralı

Kazaya karışan otobüs, pikap ve otomobil

Yolcu Otobüsü Irak 

-Olay yerinde çalışma yapan ekipler

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ın Niksar ilçesinde Erbaaspor’a ait yolcu otobüsü ile iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre; Tokat-Niksar Karayolu dört yol köprü kavşağı yakınlarında meydana gelen Sivas Nuri Demirağ Havalimanında Erbaaspor takımını bırakarak Tokat’a dönen Hasan Ş. İdaresindeki 60 CF 577 plakalı yolcu otobüsünün karşı yönden gelen iki araçla çarpışması sonucu meydana geldi. Ahmet B. İdaresindeki 60 NU 421 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 02 KS 028 plakalı kamyonetle otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonrasında olay yerine kurtarma ekipleri ve sağlık ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobilin arka koltuğunda yolcu olarak Doktor Merve Önel (24) hayatını kaybettiğini tespit etti. Yolcu otobüsü şoförünün yara almadan atlattığı kazada diğer iki araç sürücüsü ve bir yaralı Niksar devlet Hastanesine kaldırıldı. Kısa süreli olarak trafiğe kapanan yol kurtarma ekiplerinin çalışmalarının ardından tekrar açıldı. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Ankara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölüAnkara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölü
Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı