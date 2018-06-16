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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Erbaa'da sağanak yağış ve fırtına maddi hasara neden oldu

Erbaa'da sağanak yağış ve fırtına maddi hasara neden oldu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde sağanak yağmur

Sağanak Yağış Sağanak Yağmur Bild Su Baskını İstinat Duvarı 

-Yağış sonrasında meydana gelen hasar

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat'ın Erbaa ilçesinde etkili olan sağanak yağışla birlikte fırtına maddi hasara yol açtı. Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaklaşık 1 saat boyunca etkili olan sağanak yağışla birlikte rüzgar Cumhuriyet Meydanında bazı ağaçların devrilmesine neden oldu. Yeşilyurt Mahallesinde ise devrilen istinat duvarı altında bir bölümü kalan 4 otomobilde maddi hasar meydana geldi. Su baskınlarına neden olan yağış trafiği de olumsuz yönde etkiledi. Belediye ekipleri su baskını olan ev ve iş yerlerinde çalışma yaptı.
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