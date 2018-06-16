Erbaa'da sağanak yağış ve fırtına maddi hasara neden oldu

-Yağış sonrasında meydana gelen hasar



( TOKAT ) TOKAT



- Tokat'ın Erbaa ilçesinde etkili olan sağanak yağışla birlikte fırtına maddi hasara yol açtı. Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaklaşık 1 saat boyunca etkili olan sağanak yağışla birlikte rüzgar Cumhuriyet Meydanında bazı ağaçların devrilmesine neden oldu. Yeşilyurt Mahallesinde ise devrilen istinat duvarı altında bir bölümü kalan 4 otomobilde maddi hasar meydana geldi. Su baskınlarına neden olan yağış trafiği de olumsuz yönde etkiledi. Belediye ekipleri su baskını olan ev ve iş yerlerinde çalışma yaptı.

