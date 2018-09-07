Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
Erbaa'da dolu ve sağanak - TOKAT

Erbaa'da dolu ve sağanak - TOKAT



: - Sel sonrası yoldan akan su - Selde zarar gören araçlar - Aracı sele kapılarak büyük zarar gören Rahman Özdemir röportajı - Selde zarar gören yerler - Selde zarar gören ev - Belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarıErbaa'da dolu ve sağanak - Erbaa ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak sonrası hasar tespit çalışmaları başlatıldıTOKAT (AA) - Tokat 'ın Erbaa ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu sonrası hasar tespit çalışmaları başlatıldı.İlçe merkezi ve köylerde dün akşam saatlerinde etkisini gösteren yağışın hasara yol açtığı alanlarda, AFAD, Erbaa Kaymakamlığı, Erbaa Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.Erbaa'da selden ve dolu yağışından zarar gören noktalarda belediye ekipleri temizlik çalışmalarını dün akşam saatlerinden bu yana sürdürüyor.Selden en çok zarar gören yerlerden Ahmet Yesevi Mahallesi Kumru Sokak'ta vatandaşlar, selin sürüklediği, çamura bulaşmış araçlarını, evlerine giren çamuru temizlemeye çalıştı. Birden fazla aracın selden zarar gördüğü belirlendi.Aracı sele kapılarak büyük zarar gören Rahman Özdemir, AA muhabirine, "Ben selden dolayı aracımın yanına gelemedim. Farklı bir yerden aracıma baktığımda aracım sel suları ile birlikte gidiyordu. Daha sonra aracımın yanına geldim, kapıları açamadım." diye konuştu.
Hasar tespit çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağı öğrenildi.

Muhabir Dolu Yağışı Hasar Tespit 

İlgili Foto Galeriler
İran'daki Tarihi Zirveden Karelerİran'daki Tarihi Zirveden Kareler
Başkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine Katıldı
Başkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine Katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Ayder İçin Dönüşüm Projesi HazırlandıCumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Ayder İçin Dönüşüm Projesi Hazırlandı
Tuncelide 18i 14 Milyon Ödüllü, 94 Terörist Etkisiz Hale GetirildiTuncelide 18i 14 Milyon Ödüllü, 94 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Polisi Şehit Eden Teröristler Böyle Etkisiz Hale GetirildiPolisi Şehit Eden Teröristler Böyle Etkisiz Hale Getirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı