Er Meydanı Kırkpınar'a hazır - EDİRNE

: - Er meydanının havadan görüntüsü - Er meydanı ve çevresinde süren tadilat ve temizlik çalışmaları - Edirne 'de 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gerçekleştirileceği er meydanı ve çevresinde temizlik çalışması yapıldı - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan: - "Temizlik işlemleri devam ediyor. Arkadaşlar hem er meydanında hem de çevresinde çalışmalarını sürdürüyor. Güreşlerin yapıldığı alanda boyama ve temizlik işleri tamamlanmak üzere"EDİRNE (AA) - Dünyanın en uzun soluklu spor organizasyonları arasında sayılan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne sayılı günler kala er meydanı ve çevresinde temizlik çalışması yapıldı. Edirne Belediyesi ev sahipliğinde 9 - 15 Temmuz tarihlerinde 657.'si düzenlenecek festival ve güreşlere hazırlıklar kapsamında, temizlik çalışmaları sürüyor.Tunca Nehri'nin ada olarak çevrelediği Sarayiçi mevkisinde bulunan tarihi er meydanı ve tribünlerinin çevresi temizleniyor.Belediye ekipleri, er meydanının dışındaki ağa ve pehlivan heykellerini de tazyikli suyla yıkadı.Ekipler, er meydanına çıkan yollardaki çizgileri de yeniledi. - "Er meydanı güreşler için düzenlendi" Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapılacağı gün yaklaştıkça, çayırda ve çevresinde hummalı bir çalışma yürüttüklerini söyledi.
Temizlik çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Gürkan, "Temizlik işlemleri devam ediyor. Arkadaşlar hem er meydanında hem de çevresinde çalışmalarını sürdürüyor. Güreşlerin yapıldığı alanda boyama işleri tamamlanmak üzere. Yollarda silinen çizgiler yeniden boyandı. Er meydanı güreşler için düzenlendi. Güreşlere sayılı günler kaldı. Biz de çalışmalarımızı bitirmek üzereyiz." diye konuştu. Er meydanında kene ve sivrisinek ilaçlamaları da yaptıklarını vurgulayan Gürkan, tüm vatandaşları Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemeye davet etti.657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin festival bölümü, 9 Temmuz'da başlayacak.Güreşler ise 13 Temmuz'da minik boy güreşçilerin müsabakalarıyla başlayacak, başpehlivanın seçildiği güreş müsabakasının yapılacağı 15 Temmuz'da sona erecek.