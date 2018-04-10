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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Epilepsi hastası Mehmet'in hayali gerçekleşti

Epilepsi hastası Mehmet'in hayali gerçekleşti

Mehmet Yıldız'ın açıklaması

Emniyet Müdürü Polis Epilepsi Hastalığı Polis Ekipleri 

-Bartın il emniyet müdürü ile sohbet
-Bartın trafik şube müdürü ile sohbet
-Bartın Valiliği program
-İlk görevi

( BARTIN -ÖZEL-HD) BARTIN

- Bartın'da, emniyet müdürüne polis olma isteğini belirten epilepsi hastası 27 yaşındaki Mehmet Yıldız polis ekiplerinin sürpriziyle bir günlüğüne hayalini gerçekleştirdi. Bartın'da yaşayan 28 yaşındaki epilepsi hastalığı olan Mehmet Yıldız’ın polislik hayali bir günlüğüne de olsa gerçek oldu. Yıldız mutluluğunu şu sözlerle anlattı: "Öncelikle Bartın İl Emniyet Müdürümüz Ogün Vural’a çok teşekkür ediyorum. Benim dileğimi geri çevirmedi. Polis teşkilatımızın 173. Yılını kutluyorum. Çok heyecanlıyım tekrardan çok teşekkür ediyorum.” Mehmet Yıldız ardından valilik önünde yapılan polis teşkilat günü kutlamasına katıldı.

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