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11 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Epilepsi hastası adam kardeşi tarafından evinde ölü bulundu

Epilepsi hastası adam kardeşi tarafından evinde ölü bulundu

Olay yerinden görüntü

Polis Hastane Cenaze Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri 

-evden görüntü
-ambulans ekiplerinden görüntü
-Sokakta bulunan vatandaşlardan görüntü

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’de yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu. Bir süredir hasta olan adama ulaşamayan kardeşi eve girdiğinde kardeşinin cansız bedeni ile karşılaştı. Edinilen bilgiye göre, olay Pamukkale ilçesi Fesleğen Mahallesi 986 sokak üzerinde meydana geldi. Bir apartmanın giriş katında yaşayan 52 yaşındaki epilepsi (sara) hastası Salih K., abisi Kerim K. tarafından evinde ölü olarak bulundu. Akşam saatlerinde Salih K.'ya telefonla ulaşamayan Kerim K. kardeşinin evine gitti. İçeri giren Kerim K. kardeşini odasında hareketsiz halde görmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri durum üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından olay yerine doktor çağrıldı. Doktor tarafından yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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