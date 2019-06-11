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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
EPDK Başkanı Yılmaz'ın acı günü

EPDK Başkanı Yılmaz'ın acı günü

cenaze töreninden görüntüler

Hastane Cenaze Cenaze Namazı 

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( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Enerji Piyasa Denetleme Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz'ın babası Türkmen Yılmaz Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yılmaz, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türkmen Yılmaz (89) için ilçeye bağlı Kesiktaş Mahallesi'ndeki camide tören düzenlendi.
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz cenaze namazı öncesinde baba evinde taziyeleri kabul etti. Cenazeye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, Gaziantep Valisi Davut Gül, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Gazişehir Gaziantep Spor Kulübü Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ile vatandaşlar katıldı.
Türkmen Yılmaz'ın cenazesi İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından öğle namazını müteakip kıldırılan cenaze namazının ardından, dualarla mahalle mezarlığında defnedildi.
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