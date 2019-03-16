EPAL’den palet havuzu projesi için İstanbul Çalıştayı Haberi

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( İSTANBUL )- TEPAL Başkanı İsmet Kurutaç: "Ormanlarımızı korumak istiyoruz" İSTANBUL



- Türkiye’nin en yaygın ahşap palet organizasyonu olan EPAL(Avrupa Palet Birliği), ikinci el paletlerin değerlendirileceği palet havuzunun kurulması amacıyla İstanbul Çalıştayı düzenledi.

TEPAL Başkanı İsmet Kurutaç, “Ormanlarımızı korumak istiyoruz. Üretici firmaların lojistik maliyetlerini düşürmek istiyoruz” dedi.

Türkiye’nin en yaygın ahşap palet organizasyonu olan EPAL(Avrupa Palet Birliği) ve Epal Türkiye Ulusal Komitesi(TEPAL) tarafından Türkiye’de bir palet havuzu oluşturulması amacıyla EPAL Palet Havuzu İstanbul Çalıştayı düzenledi.

Ataşehir Sheraton Hotel’de düzenlenen tanıtım toplantısına 40 civarında firmanın temsilcisi katıldı.

Etkinlikte palet kullanıcısı firmalara EPAL paletlerin teknik özellikleri ile palet havuzunun faydaları anlatıldı. “Palet havuzu, firmaların lojistik maliyetini düşürecektir” TEPAL(Epal Türkiye Ulusal Komitesi) Başkanı İsmet Kurutaç, Türkiye’de bugüne kadar bir palet havuzu oluşturulmadığını söyleyerek, “Havuzda çok kötü paletler var. Çok kötü paletlerden bahsettiğimiz şu, palet bir iki sefer kullanılıp çöpe gidiyor. Ya yakacak olarak kullanılıyor ya da sunta fabrikalarına gidiyor. Bizim amacımız bir paleti defalarca döndürerek tekrar kullanmak. Bu neyi sağlayacaktır? Hem palet kullanan firmaların lojistik maliyetini düşürecektir hem de ormanlarımızı koruyacağız” dedi.

“Ormanlarımızı korumak istiyoruz” Paletin ormanlardan elde edilen ağaçlardan üretildiğini kaydeden Kurutaç, “Bu palet bir iki sefer kullanılıp yakacak olarak veya sunta fabrikalarına gönderildiği zaman tekrar bu paletlere ihtiyacımız oluyor. Üreticilerin ihtiyacı oluyor. Biz de devamlı şekilde ormanları keserek bunlardan palet üretiyoruz. Biz bunun önüne geçmek istiyoruz. Yani ormanlarımızı korumak istiyoruz. Üretici firmaların lojistik maliyetlerini düşürmek istiyoruz. Onlarında maliyetlerini aşağı çekerek halkımızın daha ucuz tüketim mallarına erişmesine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu çalıştayın amacı bu. Kaliteli palet havuzu oluşturarak palet üretimlerini dönüşümlü olarak kullanmak, dönüştürmek. Paleti tekrar tekrar çevirmek. Bütün amacımız bu” diye konuştu.

“40 firma katılım sağladı” Kurutaç, toplantının birincisini Antalya’da düzenlediklerini söyleyerek, “Daha az bir katılım olmuştu. Bu toplantıda daha çok katılımcı oldu. Önümüzdeki aylarda Türkiye’de bu palet havuzunu inşallah oluşturacağız. 40 firma katılım sağladı. Bunlarda Türkiye’nin en önemli firmaları. Sektörlerinde en büyük olan firmalar. Zincir marketlerin temsilcileri de burada. Zaten bu palet havuzun kurulmasına zincir marketlerin öncülük etmesini istiyoruz” dedi.



