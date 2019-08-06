Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Ensesine gelen kurşunu taş zannetti - ZONGULDAK Video

Ensesine gelen kurşunu taş zannetti - ZONGULDAK Video

- Devrek Devlet Hastanesi'nden detay - Yaralının ambulansala hastaneye getirilmesiEnsesine isabet eden kurşunu taş zannetti - Zonguldak 'ın Devrek ilçesinde bir kadın, bahçede çalıştığı sırada nereden geldiği belli olmayan kurşunun ensesine isabet etmesi nedeniyle yaralandıZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ın Devrek ilçesinde bir kadın, bahçede çalıştığı sırada nereden geldiği belli olmayan kurşunun ensesine isabet etmesi nedeniyle yaralandı.İlçeye bağlı Çaydeğirmeni beldesinde Zahide Demirci'nin (53) bahçede çalıştığı sırada ensesine bir cisim isabet etti.Kendisine taş atıldığını zanneden Demirci, yakınları tarafından Devrek Devlet Hastanesine kaldırıldı.Burada çekilen röntgende Demirci'nin ensesinde kurşun olduğu tespit edildi.Demirci, kurşunun çıkarılmasının ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hastane Röntgen 

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı