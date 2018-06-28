Enkaz altında kalan yavru kuşları köylüler kurtardı - KARS
- Yıkılan ev - Evin içinden detay - Kurtarılan kuşlarEnkaz altında kalan yavru kuşları köylüler kurtardı - Kars 'ın Arpaçay ilçesinde kullanılmayan ve sağanağın da etkisiyle kısmen çöken evin enkazı altında kalan yavru kuşların imdadına köyüler yetişti - Köylülerden Olcay Demir: - "Yavru kuşları enkazdan çıkartıp onlara yeni yuva yaptık ve anneleri de şu an yanlarında"KARS (AA) - Kars 'ın Arpaçay ilçesinde kısmen çöken evin enkazı altında kalan yavru kuşlar, köylülerce kurtarıldı.İlçeye bağlı Kuyucuk köyündeki kullanılmayan bir ev, sağanağın da etkisiyle kısmen çöktü. Bir bölümü yıkılan evdeki yuvada bulunan yavru kuşlar, enkaz altındaki boşlukta kaldı.Durumu fark eden Nurettin Kaplan ve beraberindeki köy sakinleri, kuş yavrularını enkaz altından sağ olarak çıkardı.Nurettin Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuşların sesi üzerine yıkılan evin yanına gittiğini belirterek "Yoldan geçiyordum, kullanılmayan evin bir bölümü yıkılmıştı. Kuş sesi geldi oraya gittiğimde yuvalarının yıkıldığını gördüm. Toprağı ellerimle kazıyarak kuşları kurtardım." dedi. Köylülerden Olcay Demir de enkaz altında kalan yavru kuşların çırpındığını gördüklerini ifade ederek "İçeri girdiğimizde yavru kuşların annesi üzerlerinde geziyordu. Yavru kuşları enkazdan çıkartıp onlara yeni yuva yaptık ve anneleri de şu an yanlarında." diye konuştu.