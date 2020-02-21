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21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
Enkaz altında kalan danalar için nefes kesen operasyon

Enkaz altında kalan danalar için nefes kesen operasyon

Enkaz

Kurtarma Operasyonu Kar Kalınlığı Efes Kış Mevsimi 

-Kurtarma çalışması
-Danaların canlı çıkartılması

( SİVAS )- Sivas’ta bir ahırın çatısının çökmesi sonucu iki dana enkaz altında kaldı, danalar başarılı bir operasyonla canlı olarak kurtarıldı SİVAS

- Sivas’ta bir ahırın çatısının çökmesi sonucu iki dana enkaz altında kaldı, danalar başarılı bir operasyonla canlı olarak kurtarıldı.Son yılların en sert kış mevsimini yaşayan Sivas’ta şehir merkezinde kar kalınlığı yarım metreye ulaşmıştı. Şehir merkezinde bir hafta arayla bugün, karın ağırlığına dayanamayan bir ahırın çatısı çöktü. İki dana enkaz altında kaldı. Ahır sahibi Yaşar Mert’in yardım istemesi üzerine, Sivas Belediyesi İtfaiye Ekipleri ve AFAD İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarma operasyonu başlatıldı. Danalar, iki kurum çalışanlarının gerçekleştirdiği başarılı ve özverili operasyonla canlı olarak kurtarıldı. Kurtarma çalışmasına mahalle sakinleri de destek verdi.
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