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29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Eniştesini sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu

Eniştesini sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu

Vatandaş görüntüsü

Silahlı Saldırı Osmanpaşa Polis Ekipleri Cinayet Saldırı 

-Olay yeri
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( İSTANBUL )- Kurşun yağmuruna tuttuğu eniştesinin başında silahla bekledi İSTANBUL

- Gaziosmanpaşa’da bir şahıs eniştesi olduğu iddia edilen şahsı sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu. Namus cinayeti olduğu iddia edilen olayda vurulan şahıs hayatını kaybetti. Saldırgan ise kurşun yağmuruna tuttuğu eniştesinin başında silahla bekledi. Olay, Gaziosmanpaşa Salihpaşa Caddesi üzerinde saat 16.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs cadde üzerinde eniştesi olduğu iddia edilen şahsa karşı silahlı saldırı gerçekleştirdi. Vücuduna 6 mermi isabet eden şahıs ağır yaralandı. Saldırgan ise kurşun yağmuruna tuttuğu eniştesinin başında silahla bekledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise elindeki silahla olay yerinde beklerken polis ekiplerince gözaltına alındı.
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