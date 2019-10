Eniştesini öldüren zanlıya 12 yıl hapis cezası

-fotoğraf



- Bursa'nın Gemlik ilçesinde sokak ortasında eniştesini pompalı tüfekle öldüren zanlı 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ocak ayında Dr. Ziya Kaya Mahallesi Dede Korkut Sokak’ta meydana gelen olayda, eşinden boşanmak üzere olan Ali G. (35) ile kayınbiraderi Bayram Can D. (24) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Bayram Can D. yanındaki pompalı tüfekle eniştesine kurşun yağdırdı. Enişte Ali D. olay yerinde hayatını kaybederken katil zanlısı kayınbirader ise suç aletiyle birlikte saklandığı yerde gözaltına alınarak tutuklandı. Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılan sanık son kez hakim karşısına çıktı. Daha önceki ifadelerini tekrarlayan Bayram Can D., "Eniştem, ablama ve çocuklara devamlı eziyet ediyordu. Onlara hiç sahip çıkmadı. Bakmıyor, kollamıyordu. Ablam, eniştemin kendisini devamlı dövdüğünü söylüyordu. Çocukların yanında uyuşturucu kullandığını gördüm. Ablam, boşanma davası açınca yanıma geldi. Hasta olan yeğenime ve ablama ben bakmaya başladım. Olay gününde, evin kapısına geldi. Ablama ve bana küfürler ederek, bağırmaya başladı.

Birinci katta olduğumuz için merdivenden yukarıya doğru çıktığını fark ettim. Ben de tüfeği alarak, yanına gittim. Niyetim öldürmek değildi. Yeniden ağır küfürler ederek, elini beline atmaya çalıştığı sırada üç adım geri gidince ateş ettim. Tüfeği nasıl ateşlediğimi bile bilmiyorum. Pişmanım. Böyle olmasını istemezdim" dedi.

Sanık son sözünde ise, “Ablama ve yeğenlerime zarar verir diye evden uzaklaştırmak istedim. Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım ve tahliyemi istiyorum” diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanık hakkında müebbet hapis cezası talep etti. Mahkeme heyeti, toplanan delillerin ardından sanığa önce müebbet, ardından iyi hal ve tahrik indirimi uygulayarak 12 yıl 6 ay hapis cezası ve tutukluluğunun devamına karar verdi.