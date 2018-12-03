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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
'Engelsiz yürüyüşe' katılan Vali tekerlekli sandalye kullandı - SAMSUN

'Engelsiz yürüyüşe' katılan Vali tekerlekli sandalye kullandı - SAMSUN

"Engelsiz yürüyüşe" katılan Vali tekerlekli sandalye kullandı - SAMSUN - Samsun Valisi Osman Kaymak'ın tekerlekli sandalye kullanması ve esnafla sohbeti"Engelsiz yürüyüşe" katılan Vali tekerlekli sandalye kullandı - Samsun Valisi Osman Kaymak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte tekerlekli sandalye kullanarak engellilerin yaşadığı zorlukları anlamaya çalıştıSAMSUN (AA) - Samsun Valisi Osman Kaymak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte tekerlekli sandalye kullanarak engellilerin yaşadığı zorlukları anlamaya çalıştı.İstiklal Caddesi'nde vatandaşların katılımıyla "Engelsiz Samsun Yürüyüşü" düzenlendi.
Samsun Valisi Osman Kaymak ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, tekerlekli sandalye kullanarak engellilerin yaşadığı zorlukları anlamaya çalıştı.Tekerlekli sandalye ile mağazalara girmeye çalışan Vali Kaymak, engelli rampası olan mağazalara teşekkür etti. Rampası olmayan mağazaya giremeyen Kaymak, mağaza yetkililerini uyararak engelli rampasının yapılmasını istedi. - "Engellilerin halinden anlamamız lazım"Kaymak, gazetecilere yaptığı açıklamada, engellilerin yaşadıkları zorlukları görmeye çalıştıklarını söyledi.

"Çok zor bir durum, empati yapmaya çalışıyoruz" diyen Kaymak şunları kaydetti:"Şu anda bile tekerlekli sandalyeyi yürütemiyorum, engellilerin halinden anlamamız lazım. Bu anlamda kamu kurumları, özel sektör yani herkesin üzerine düşen görevi yapması lazım. Engelli vatandaşlarımızın önündeki engelleri kaldırmamız halinde hayat onlar için çok daha güzel olacaktır. Aksi taktirde hep söylüyoruz hepimizin bir gün engelli olma riski var. Onlara karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek için mutlaka anlayışlı olmamız lazım. Gönlümüzdeki engelleri kaldırmamız lazım. Allah engelli kardeşlerimize yardım etsin, gerçekten çok zor."

Özel Sektör Engelli Rampası Tekerlekli Sandalye 

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