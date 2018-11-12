Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Engelsiz yaşam merkezinde kalan şehit babası vefat etti

Engelsiz yaşam merkezinde kalan şehit babası vefat etti

Cenazeden görüntüler

Şehit Cenaze Şehit Babası Cenaze Namazı 

-Cenaze namazından görüntüler
-Dualar edilmesi
-Genel ve detay görüntüler
-Açıklama

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis’in Ahlat ilçesindeki engelsiz yaşam merkezinde hayatını sürdüren Balıkesirli şehit babası toprağa verildi.
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat ilçesindeki engelsiz yaşam merkezinde kalan ve bu sabah hayatını kaybeden Balıkesirli şehit babası Ramazan Kıran'ın cenazesine katıldı.
Çağatay, 2005 yılında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde şehit olan Salih Kıran'ın babası Ramazan Kıran'ın cenaze törenine katılmak üzere Ahlat’a geldiklerini söyledi.

Cenaze namazı öncesi Ahlat Kaymakamlığına geçen Vali Çağatay, "Ahlat Engelsiz Yaşam Merkezinde hayatını sürdüren ve bu sabah vefat eden şehit babası Ramazan Kıran’ın cenaze törenine katılmak üzere Ahlat’a geldik. Şehidimize ve babasına Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.
Vali Çağatay ve beraberindekiler, daha sonra Ramazan Kıran'ın Ulu Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kıran'ın cenazesi, Abdurrahman Gazi Mezarlığında defnedildi. Cenaze törenine Bitlis Valisi Oktay Çağatay’ın yanı sıra Bitlis Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı