Engelsiz raketler kupalarını aldı



- Konak Belediyesi ana sponsorluğunda Türkiye’de ilk kez İzmir’de düzenlenen Engelsiz Raketler Mix Turnuvası sona erdi. Kültürpark Tenis Kulübü’nün ev sahipliğinde beş gün boyunca kortta ter döken engelsiz raketlere kupaları düzenlenen törenle verildi.

Turnuvanın ödül törenine Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Kültürpark Tenis Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Server Uyaroğlu, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyon As Başkanı Önder Yurdagül ile sporcular, antrenörler ve çok sayıda davetli katıldı.

9’u kadın olmak üzere toplam 34 bedensel engelli sporcunun mücadele ettiği turnuvada dereceye girenlere kupaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Töreninde konuşan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, engel tanımayan sporcuları Konak’ta ağırlamaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Sporun güzel tarafının centilmence yarışmayı öğretmesi olduğunu dile getiren Pekdaş, “Hayat biraz yarışma üzerine de kuruludur. Önemli olan yarışmayı ahlakıyla, adabıyla becerebilmektir. Farklı insanların yarışmayı becerebilmesi aynı zamanda bir erdemdir” dedi.

Başkan Pekdaş'a teşekkür Konuşmasında Kültürpark’ın ve kuruluşundan beri bünyesinde var olan Tenis Kulübü’nün İzmir için önemini de dile getiren Pekdaş, bu tür güzel organizasyonların devan etmesini diledi. Başkan Pekdaş, turnuvada başarılı olan ve kupa almaya hak kazanan sporcuları da kutladı. Tenis Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Server Uyaroğlu da, organizasyonun ana sponsorluğunu üstlenerek, tüm engelli sporcuları beş gün boyunca Konak’ta misafir eden Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’a teşekkür ederek söze başladı.

Ev sahipliği yaptıkları turnuva sayesinde spor sevgiyle bütünleştiklerini dile getiren Uyaroğlu, katılan tüm sporcuları kutladı, organizasyonun ileriki yıllarda daha da büyüyerek sürmesini diledi. Törende konuşan Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Önder Yurdagül de Konak’ta çok iyi ağırladıklarını, seneye tekrar gelmek istediklerini söyledi.



Yurdagül Başkan Pekdaş’a ve Server Uyaroğlu’na destekleri için teşekkür etti. Konuşmaların ardından sporculara kupa, destek ve katkı koyanlara ise plaketler verildi.

Turnuvanın gözdesi Musa Engelsiz Raketler Mix Turnuvası’nın yanı sıra Engelliler Tenis Turnuvası Türkiye Klasmanı müsabakalarının da oynandığı turnuvaya Türkiye’nin dört bir tarafından lisanslı sporcular katıldı.

Sporcular arasında İzmir’e ilk kez gelen küçük yarışmacı Musa Sevim hem başarısıyla hem de sempatikliğiyle ilgi odağı oldu. Antrenörü Hüseyin Buga ile birlikte madalyasını Başkan Pekdaş’ın elinden alan Musa Sevim’in oldukça heyecanlı olduğu gözlerden kaçmadı. Öte yandan Çiğli Gülen Kora Ortaokulu 8. Sınıf öğrencilerinin Tenis Kulübü’nün bahçesinde açtıkları engelli bireyleri süper kahramanlara dönüştüren ‘Gerçek Kahramanlar’ adlı sergi de ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.

