Engelsiz Koro “sıfır atık” için söyledi

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( BURSA ) BURSA



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen “sıfır atık projesi” kapsamında Limak Enerji Engelsiz Müzik Korosu mini bir konser verdi. Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji Grubu bünyesinde oluşturulan Engelsiz Müzik Korosu, yurdun dört bir yanında verdiği konserlerle engelli vatandaşlarla gönül köprüsü kuruyor. “Notalar engel tanımaz” diyerek yola çıkan koro, Balıkesir, İskenderun, Lüleburgaz, İstanbul ve Bursa’da verilen konserlerin ardından önemli bir proje için yeniden sahneye çıktı. “Sıfır atık projesi” çerçevesinde gerçekleştirilen konserde sevilen eserleri seslendiren koro ilgi gördü. Şef Ümit Akkuş öncülüğünde sahneye çıkan koro, açılış sırasında da İstiklal Marşı’nı da seslendirdi. Merinos Kültür Merkezi’ndeki konsere Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Sebahattin Dülger, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Ersan Aytac, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Erkut Öneş ve Limak Enerji Uludağ Elektrik Perakende Şirketi Genel Müdürü Ali Erman Aytac katıldı.

Engeller Türk müziği ile aşılıyor Limak Enerji Grubu bünyesinde elektrik dağıtım faaliyetlerinde bulunan Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin (UEDAŞ) ve Limak Enerji Uludağ Elektrik Perakende Şirketi’nin de desteklediği koronun 20 üyesinden 7’sini engelliler teşkil ediyor. Yapılan açıklamada Engelsiz Müzik Korosu projesinin Limak Enerji’nin sosyal yatırımları içinde büyük öneme sahip olduğu belirtilerek, “Bu projeyle, engelli ve sosyal dezavantajlıların sanat aracılığıyla sosyal dışlanmayı kırmalarına, aktif ve üretken fertler haline gelmelerine yardımcı oluyoruz. Limak Enerji olarak, yürüttüğümüz projelerin tek seferlik değil, sürdürülebilir olmasına özen gösteriyoruz. Bu yıl ‘Engelsiz Müzik Korosu’nun 4. yılı, oluşturulan etkinin sürdürülebilir olması ve insanların hayatında kalıcı değişim oluşturması açısından uzun soluklu iş birlikleri önem taşıyor” denildi.

