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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
'Engelsiz Koro'dan konser - ÇORUM

'Engelsiz Koro'dan konser - ÇORUM

"Engelsiz Koro"dan konser - ÇORUM - Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Ethem Erkoç Konferans Salonundan görüntüler - Engelsiz Koro'nun konserinden görüntüler "Engelsiz Koro"dan konser - Çorum 'da engelli bireyler ile üniversite öğrencilerinden oluşan Engelsiz Koro, ilk konseriyle beğeni kazandıÇORUM (AA) - Çorum 'daki engelli bireylerden oluşan "Engelsiz Koro", 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla verdiği konserle dinleyenlerin hem kulaklarına hem de gönüllerine hitap etti. Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümünün iş birliği ile kentteki engellilerin sosyal hayata kazandırılması amacıyla "Engelsiz Koro" kuruldu.Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören bedensel engelli bireylerden oluşan ve müzik bölümü öğrencilerinin sazlarıyla eşlik ettiği Engelsiz Koro, ilk konserini Dünya Engelliler Günü'nde gerçekleştirdi.Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konserde Engelsiz Koro, 10 türkü seslendirdi. Solo performansların da sergilendiği konserde engelli bireyler beğeni topladı.Belediye Başkanı Zeki Gül, konserin ardından yaptığı konuşmada, sosyal devlet anlayışıyla Çorum 'da Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi kurduklarını söyledi.

Bu merkezde engelli bireylerin yeteneklerini keşfetmeye çalıştıklarını ifade eden Gül, "Keşfedilen yetenekleri geliştirerek birçok eserin ortaya çıkmasına yardımcı oluyoruz. Bu eserlerden bir tanesi de bugün konser veren Engelsiz Koromuz." dedi.
Engellilere yönelik yapılan yatırımları bir lütuf değil, görev olarak nitelendirdiklerini belirten Gül, şunları kaydetti:"Devletimizin hizmet politikasının temelini 'önce insan' anlayışı oluşturuyor. Vatandaşlarının mutluluğunu öne alan bir devletimiz var. Toplumun tüm kesimlerinin olduğu gibi engelli bireylerimizin de müreffeh bir şekilde hayatını sürdürebilmesi için, sosyal, kültürel ve ekonomik hayata daha fazla katılabilmeleri için elinden gelen gayreti sarf ediyor. Engelli kardeşlerimiz için birçok proje hayata geçirildi. Bu projelerle engelli kardeşlerimiz spordan sanata, edebiyattan kültürel alana kadar bir çok branşta kendisini ispatlamıştır." ifadesini kullandı.Konserin ardından koro üyelerine çeşitli hediyeler verildi.

Edebiyat Politika Bedensel Engelli Öğrenciler Sosyal Hayat 

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