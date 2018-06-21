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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Engellinin motosikletini çaldı 'Aklım hala yapmadıklarımda' dedi İzle

Engellinin motosikletini çaldı 'Aklım hala yapmadıklarımda' dedi İzle

Zanlının motosikleti çalmaya gelmesi

Uyuşturucu Akalan Güvenlik Kamerası Hırsız Direksiyon 

-Motosikleti çalıp gitmesi
-Zanlının emniyetten çıkartılması
-Adliyeye götürülürken konuşması

( ADANA - HD) Engellinin motosikletini çaldı "Aklım hala yapmadıklarımda" dedi- Adana'da iki motosiklet çaldıktan sonra saç tıraşı şeklinden tespit edilerek yakalanan zanlının, "Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Aklım hala yapmadıklarımda ama yapacağım" demesi dikkat çekti ADANA

- Adana'da biri engellinin olmak üzere iki motosiklet çaldıktan sonra saç tıraş şeklinden tespit edilerek yakalanan zanlının, "Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Aklım hala yapmadıklarım da ama yapacağım" demesi dikkat çekti. Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Abdulkadir C.(30) apartman girişine bırakılan engelli Melahat Tosun'a ait motosikleti gördü. Zanlı, güvenlik kamerasını fark edince, yüzünü gizlemek için başına motosiklet kaskı takıp içeri girdi. Güvenlik kamerasının yönünü değiştiren Abdulkadir C. motosikleti alıp kaçtı. Bir gün sonra, aynı mahallede başka bir motosikleti gören şahıs, aynı yöntemle hırsızlık yaptı. Motosikletin direksiyon kilidini kıran Abdulkadir C. kayıplara karıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlının saç tıraşı şeklini belirleyip civarda çalışma başlattı. Hırsızlık ve uyuşturucu kullanma suçundan çok sayıda sabıkası bulunan Abdulkadir C., kısa sürede yakalandı. Emniyete götürülen zanlı sorgusunda, uyuşturucunun etkisinde olduğunu ne yaptığını hatırlamadığını söyledi.

İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Abdulkadir C, "Yarışmacı arkadaşlara başarıları diliyorum, aklım hala yapmadıklarımda ama yapacağım" dedi.
(FKE-
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