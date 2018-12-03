Engellilerin zeybeği göz kamaştırdı

-Engelli çocukların şarkı söylemesi, zeybek oynaması

-Konuşmaların görüntüsü

-Serginin geçilmesi

-detay



( DÜZCE )-3 Aralık Engelliler Gününde mehterli yürüyüş DÜZCE



- Düzce’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen mehterli yürüyüşte özel çocukların oynadığı zeybek, izleyenleri mest etti. Tüm yurtta olduğu gibi Düzce’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kızılay Düzce Şubesi ve Düzce Beyazay Derneği tarafından bir yürüyüş düzenlendi.

Düzce Belediyesi önünden başlayan Mehter takımının marşları ile eşlik ettiği yürüyüş Anıtpark’ta son buldu. Yürüyüşe Düzce Milletvekilleri Ayşe Keşir, Ümit Yılmaz, Belediye Başkanı Dursun Ay, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Anıtparkta düzenlenen programda engelli çocuklardan oluşan koro müzik ziyafeti sundu. Sonrasında Yeşil Düzce Özel Eğitim Merkezi öğrencileri Zeybek oynadı. Özel çocukların oynadığı zeybek izleyenleri mest etti. Programda konuşan Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın, “Bu kardeşlerimize biz biraz ilgi, biraz gayret göstermek suretiyle aslında var olan engellerini kaldırabileceğimizi küçük dokunuşlarla onları hayatımıza ortak edebileceğimizi en yakın örneğini bu alanda görüyoruz” dedi.

Daha sonra söz alan Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can ise, “Kan vermek engel değildir” sloganı ile insanları kan vermeye davet etmelerinden dolayı teşekkür ederek “Beyazay Derneği Düzce Şubesinin Kızılay Düzce Şubemize yapmış olduğu müracaat neticesinde kan vermek engel değildir sloganının kendileri ortaya atarak biz engelli de olsak kan yapılamayan tek ilaçtır diyerek kan verme bilincine sebep oldukları için Beyazay Derneğini kutluyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ise protokol üyeleri Düzce’deki özel eğitim kurumlarında okuyan öğrencilerin yaptığı resimler ve el işleri gezildi. Özel öğrenciler serginin yanı sıra alanda yaptıkları taş boyamaları büyük ilgi çekti.

