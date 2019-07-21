Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Engellilerin yol çilesi bitmiyor Haberi

Engellilerin yol çilesi bitmiyor Haberi

Hakan Daylak anne ve babası ile

Hastane Engelli Vatandaş Tekerlekli Sandalye 

-Halit Kokurcan tekerlekli sandalye ile
-Detay görüntüler
-Murat Daylak ile röp.
-Ummahanı Daylak ile röp.
-Halit Kokurcan ile röp.

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde engelli vatandaşlar, evlerinin önündeki yolun bozuk olması sebebiyle sokağa çıkmakta güçlük yaşıyor. Burhaniye ilçesinde ikamet eden engelli Hakan Daylak ve Halit Kokurcan, yolların bozuk olmasına isyan etti. Yanlış tedavi yüzünden tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren Hakan Daylak, annesinin ve babasının yardımı ile hayatını sürdürüyor. Oğulları için yetkililerden yardım isteyen Murat Daylak, “Yolumuz toprak ve bozuk olduğu için oğlumu 100 metre yakınımızda olan sahile götüremiyorum. Sokağımıza parke taş döşenir veya asfalt yapılırsa oğlumu tekerlekli sandalye ile sahile götürebileceğim" dedi.
Evden çıkamadığını ifade eden 65 yaşındaki Halit Kokurcan ise, “Ben 1975 yılında geçirdiğim bir kaza sonucu bu duruma geldim. Yolumuz çok bozuk. Bazen ambulansla hastaneye gitmek gerekir. Yol bozuk olduğu için evimizin önüne ambulans bile yanaşamıyor. Yolumuzun yapılmasını istiyorum” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Düzcede Arama Kurtarma Çalışmaları SürüyorDüzcede Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor
Şehit Binbaşıya Son GörevŞehit Binbaşıya Son Görev
Atatürk Havalimanında Mahşeri KalabalıkAtatürk Havalimanında Mahşeri Kalabalık
Beştepede İlk Tören GerçekleştiBeştepede İlk Tören Gerçekleşti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı