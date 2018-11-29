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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Engellilerin yaptığı takılar beğeni kazandı İzle

Engellilerin yaptığı takılar beğeni kazandı İzle

Engellilerin takı çalışması yapması

Rehabilitasyon Engelli Vatandaş Rehabilitasyon Merkezi Engelli Öğrenciler Engelli Öğrenci 

-Yapılan takıların sergilenmesi
-Barış Amcalar’ın konuşması
-Öğretmen Tuğba Şengül’ün konuşması
-Öğrencinin konuşması

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’te düzenlenen “Engelsiz Bir Siirt” projesi çerçevesinde takı tasarım kursu verilen engelli vatandaşların yaptığı takılar büyük beğeni kazandı. Siirt’te özel bir rehabilitasyon merkezince düzenlenen “Engelsiz Bir Siirt” projesi çerçevesinde, engelli vatandaşlara yönelik takı tasarım kursu açıldı. Kursa katılan engellilerin yaptığı takılar, görenlerin beğenisini kazandı. Siirt Engelliler Derneği Başkanı Barış Amcalar, proje çerçevesinde kurslarının devam ettiğini belirterek, “Amacımız engellilerin belirli günlerde ve haftalarda değil de her zaman anılması. Bunun için etkinlik çalışmalarımız devam ediyor. Burada engelli kardeşlerimiz hem ebru kursu hem de takı kursuna katılarak kendilerini bir nebze olsun hayata katabiliyorlar. Bu tür etkinliklerin artmasını istiyoruz” dedi.
Öğretmen Tuğba Bilge Şengül, engelli öğrencileri topluma kazandırılmak için hazırlanan proje kapsamında çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Şengül, “Kurslarımız öğrencilerin yararına çünkü bu tür öğrenciler sosyal hayatta görünmüyor. Ve sosyal hayatta hiçbir aktivitede bulunmadıkları için çok yararlı bir proje burada kendilerini daha iyi hissediyorlar. Çünkü burada bir şey başardıklarını görüyorlar. Çok güzel bir proje. Umarım bu tür projelerin devamı gelir. Bu proje sonucunda çocukların yaptığı takılar sergilenecek ve onlara gelir sağlanacak” diye konuştu.
Barış Erdoğan adlı öğrenci ise, “İki haftadır takı yapıyoruz. Burası çok güzel. Hiç ayrılmak istemiyorum” ifadelerinde bulundu. (SD-MP-Y)
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