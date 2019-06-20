Engellilerin koltuk değnekli kavgası: 2 yaralı - ADANA İzle
- 2 bedensel engellinin birbirlerini darp etmesi - Yaralanan bedensel engelli kişinin çimlerin üzerinde bekletilmesi - Polisin kavgaya karışan bedensel engelli kişiyi polis aracında bekletmesi - Kavgaya karışan 2 bedensel engellinin münakaşa yapması - Sağlık görevlilerinin yaralıyı ambulansa götürmesi - Polisin kavgaya karışan bedensel engelli kişiyi polis aracıyla götürmesiEngellilerin koltuk değnekli kavgası: 2 yaralı - Adana 'da tartışan iki bedensel engelli arkadaş koltuk değnekleriyle birbirlerini yaraladıADANA (AA) - Adana 'da küfür etme yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada, koltuk değnekleriyle birbirini yaralayan iki bedensel engelli hastaneye kaldırıldı.İddiaya göre, Merkez Yüreğir ilçesi Hacı Sabancı Bulvarı'ndaki Kuvayi Milliye Parkı içerisinde sohbet eden bedensel engelli arkadaşlar Eyüp A. ve Abid K. arasında küfür etme yüzünden tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine engelliler birbirlerini koltuk değnekleriyle darbetti.İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Engellilerin birbirinden şikayetçi oldukları öğrenildi.
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