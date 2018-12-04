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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Engellilerin hazırladığı ürünler sergilendi - ELAZIĞ

Engellilerin hazırladığı ürünler sergilendi - ELAZIĞ

- Salondan ve katılımcılardan detaylar - Sergiden detaylar - Engellilerin oluşturduğu folklor gurubunun çayda çıra gösterisi - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç'in konuşması - Hazar Baba Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Cevdet Saydam'ın konuşması Engellilerin hazırladığı ürünler sergilendi - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç: - "Engelli bireyler kendi yapmış oldukları ürünlerden elde edilen gelir ile hayalini kurdukları yerleri gezecekler"ELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Hazar Baba Bakım ve Rehabilitasyon merkezinde tedavi gören engellilerin hazırladığı ürünler sergilendi.Sivrice ilçesindeki merkezde bakım altında olan engellilerin hazırladığı, magnet, yağlı boya, seramik, ahşap boyama ve el işi eserlerden oluşan sergi, kentteki bir alışveriş merkezinde açıldı.Çalışma ve İş Kurumu (İŞ - KUR) iş birliğiyle açılan sergide engelli bireyler, yaptıkları ürünlerden elde edilen gelir ile hayalini kurduğu yerleri gezme imkanı bulacak.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, burada yaptığı açıklamada, kurumlarında kalan engelli bireylerin yaptığı el emeği göz nuru eserleri sergilediklerini söyledi.

Engellilerin sosyal hayatla bağlarının kopmamasını sağladıklarını aktaran Kenç, şöyle konuştu:"Bu gibi etkinlikler yaparak toplumda bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Kurumlarımızda kalan engellilerin kaliteli bir hayat sürmeleri açısından onları önemsiyoruz.Engelli bireyler kendi yapmış oldukları ürünlerden elde edilen gelir ile hayalini kurdukları yerleri gezecekler. Bu sergideki el işi ürünler normal engelsiz insanların bile yapabileceği düzeyin çok üstündedir."Hazar Baba Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Cevdet Saydam da, sergiden elde edilen gelir ile engellileri Çanakkale ve bazı illere götüreceklerini söyledi.

Engellilerin gelişimi konusunda birçok faaliyet yürüttüklerini dile getiren Saydam, şunları aktardı:"Biz kurumlarda kalan engellilerin sadece bakımlarını üstlenmiyoruz. Aynı zamanda topluma kazandırma yollarını arıyoruz. Onlar için çeşitli etkinliler düzenliyoruz ve bu etkinlikler içerisinde sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerimiz yer alıyor. Bu etkinliklerle engellileri sosyal hayatta kopmamalarını sağlıyoruz.Bu ürünler ile bir gelir elde edersek bunları Çanakkale gezisine götüreceğiz."Açılan sergi 3 gün boyunca gezilebilecek.

Alışveriş El Emeği Göz Nuru Farkındalık Farkındalık Yaratma Alışveriş Merkezi 

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