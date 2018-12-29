'Engellilerin geldiği nokta, hayal edilenin çok ötesinde' - ANTALYA İzle
"Engellilerin geldiği nokta, hayal edilenin çok ötesinde" - ANTALYA - Türkiye Beyazay Derneği Onursal Başkanı Lokman Ayva röportaj - Detaylar "Engellilerin geldiği nokta, hayal edilenin çok ötesinde" - Türkiye Beyazay Derneği Onursal Başkanı Lokman Ayva: - "Türkiye'de son 15 yılda engellilerin geldiği nokta inanılmaz, hayal edilenin çok ötesinde. Türkiye'deki engellilerin şartları, dünyanın ilk beşinde" - "Engellilere yönelik projelerde özellikle bilişim teknolojileri konusunda çok ihtiyaç var. Gelin engelilerle ilgili yapay zekayı, donatım teknolojilerini birlikte geliştirelim, dünyanın buna ihtiyacı var" - "Türkiye'de şu anda 60 binden fazla engelli memur var. Dünyanın hiçbir yerinde böyle şeyler yok. Özel sektörün aldığı istihdam oranları çok yükseldi"ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ - Türkiye Beyazay Derneği Onursal Başkanı Lokman Ayva, Türkiye'de son 15 yılda engellilerin geldiği noktanın hayal edilenin çok ötesinde olduğunu belirterek, "Türkiye'deki engellilerin şartları, dünyanın ilk beşinde." dedi. Bir program için Antalya 'ya gelen Ayva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelliler için özellikle son yıllarda yapılan çalışmaların önemli olduğunu söyledi.
Eğitimden sağlığa her alanda yapılan çalışmalarla engellilerin yaşam standardının yükseltilmesine katkı sunulduğunu bildiren Ayva, eğitim imkanları açısından üniversite sınavlarında ilk 200'e giren engelli öğrenci sayısının inanılmaz derecede yükseldiğini aktardı.Üniversiteye giren öğrenci sayısının da 10 bini geçtiğini ifade eden Ayva, ilkokul ve ortaokuldaki okullaşma oranının da çok yükseldiğini vurguladı."Türkiye'de son 15 yılda engellilerin geldiği nokta inanılmaz, hayal edilenin çok ötesinde. Türkiye'deki engellilerin şartları, dünyanın ilk beşinde. Türkiye'de şu anda 60 binden fazla engelli memur. Dünyanın hiçbir yerinde böyle şeyler yok. Özel sektörün aldığı istihdam oranları da çok yükseldi." diyen Ayva, Türkiye'nin örnek bir ülke olduğunu bildirdi.Kendi işini kuran engellilerin sayısında da artış olduğuna dikkati çeken Ayva, bilimsel çalışma yapan üniversitelerde hoca olan engellilerin sayısının attığına işaret etti.İnsan hakları konusunda, temel hak ve hürriyetler noktasında çok ileride, Batı'nın da önünde olduklarını bildiren Ayva, şunları kaydetti:"Çünkü bizde ayrımcılık bir suçtur. Altı aydan bir yıla kadar hapis cezası gerektiren bir suçtur. Çevreyi engelliler için uyumlu hale getirme noktasında Türkiye çok büyük yol katetti. Adım adım da sürekli katediyor. Birtakım programlar, eylem planları devamlı hayata geçiyor. Her seçimde engelliler için neler yapılıp yapılamadığı artık sorgulanır, gündeme gelir oldu. Bunlar bizim açımızdan çok büyük gelişmişlik ölçüsü, dünyanın şanslı engellilerindeniz Türkiye'dekiler olarak." - "Yerel seçimde engellilerle ilgili beklentilerimiz var"Ayva, yerel seçimde engellilerle ilgili beklentilerinin olduğunu belirterek, belediye meclislerinde engellilere de kontenjan ayrılması ve seçilebilecek yerden gösterilmeleri çağrısında bulundu.Yerel mecliste yer alacak engelli üyelerin, toplumsal değişim anlamına geldiğini aktaran Ayva, "Engellilere toplumda daha dengeli hizmet, belediye hizmetlerinin toplumun bütün kesimlerine eşit dağılması anlamına geliyor." dedi. Engellilere yönelik projelere dernek olarak destek olmak istediklerini ifade eden Ayva, engellilere yönelik eğitim materyallerine bütün dünyada ihtiyaç olduğunu söyledi.
Materyallerin teknoloji aracılığıyla yapılmasının hem ucuzlaması hem de daha çok insanın kısa sürede faydalanması açısından önemli olduğunu anlatan Ayva, "Engellilere yönelik projelerde özellikle bilişim teknolojileri konusunda çok ihtiyaç var. Gelin engelilerle ilgili yapay zekayı, donatım teknolojilerini birlikte geliştirelim, dünyanın buna ihtiyacı var." dedi.