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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Engellilere yönelik meslek kursları açıldı - MUŞ

Engellilere yönelik meslek kursları açıldı - MUŞ

- Muş engellilere yönelik meslek kursları açıldı - Açılıştan genel görüntüler - AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek'in açıklaması - Kurslardan genel görüntüler - İŞ - KUR İl Müdürü Mehmet Emin Taylan'ın açıklaması Muş engellilere yönelik meslek kursları açıldıMUŞ (AA) - Muş 'ta mesleki eğitim projesi kapsamında engellilere yönelik bilgisayar ve ebru kursu açıldı.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezinde düzenlenen programında konuşan AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, engellilere iş imkanı sağlamak için İŞ - KUR destekli kursların düzenlendiğini söyledi.

AK Parti olarak her zaman engellilerin yanında yer aldıklarını vurgulayan Şimşek, şöyle konuştu:''Herkes yarın engelli olabilir anlayışı içerisinde mutlaka bu kardeşlerimize yardımcı olmamız lazım. Bugünde burada bilgisayar ve ebru sanatı kursu açtık. İnşallah bu yatırımlar devam edecek. Engelli nüfus oranına göre istihdam edilen iller arasında Muş olarak biz Türkiye birincisiyiz. Bu güne kadar engellilere yönelik 3 kurs açtık, 3 kurs daha açacağız.”İŞ - KUR İl Müdürü Mehmet Emin Taylan ise, 2 kursta 20 engellinin 2 ay boyunca eğitim alacağını belirtti.
Bu yıl engelli istihdamında önemli aşamalar katettiklerini ifade eden Taylan, bu desteklerin devam edeceğini aktardı.

Mesleki Eğitim Engelli İstihdamı Eğitim Projesi Ebru Sanatı Nüfus Oranı 

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