Engellilere akvaryum terapi

- Yıldırım Belediyesi Câzibe Merkezi Tünel Akvaryumu, down engelli öğrencilerin gelişimine katkı sağlıyor. Yıldırım Belediyesi Câzibe Merkezi, Özel Gürsu Beyaz Okyanus Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerini ağırladı. Kurumda öğrenim gören down sendromlu, fizikî zihnî ve görme engelli öğrencilerinden oluşan grup, bünyesinde köpek balığından palyaço balığına, guramidentimsah balığına 21 farklı türde 6 bin 100 balığı barındıran akvaryumu gezdi. Balıklar hakkında bilgi alan çocuklar için ayrıca dalgıçlar da görsel şov düzenledi.

Bu etkinliklerin çocuklara önemli katkılar sağladığını ifade eden Beyaz Okyanus Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Ertan Polat, “Belli aralıklarla düzenlediğimiz bu etkinlikler sayesinde çocuklarımız hem arkadaşlarıyla kaynaşıyor hem de farklı ortamlarla etkileşim içerisine giriyorlar. Bu, onların duyusal ve sosyal gelişimlerine önemli katkılar sağlıyor. Onları sakinleştiriyor, mutluluklarına katkı sağlıyor. Birçoğu buradaki canlıları hayatlarında belki ilk defa görüyor. Bize bu imkanı sağlayan Yıldırım Belediyesi ve Başkanımız Oktay Yılmaz’a teşekkür ediyorum” dedi.

Çocukların gezisine eşlik eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, farklı gelişen bireyleri kesinlikle engelli olarak tanımlamadıklarını vurgulayarak, “Biz bu insanlarımızı ‘engel tanımayan kardeşlerimiz’ olarak görüyoruz. Bugün burada bu kardeşlerimizi, ailelerini ve öğretmenlerini ağırlıyoruz. Burada onların sosyal, duyusal ve psikolojik gelişimlerine bir nebze de olsa katkı sağlamak bizler için en büyük mutluluktur. Engel tanımayan kardeşlerimiz bizim öncelikli hizmet guruplarımız arasında yer alıyor. Dolayısı ile sadece burada değil, hayatın her alanında onlarla birlikteyiz. Engelsiz parklarımız, Müzik Akademimiz ve Engelsiz Mutfak projelerimiz, onlar için yürüttüğümüz çalışmalardan sadece bir kısmı. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da engel tanımayan insanlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak çalışmalara imza atmaya, onların hizmetkarı olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Türkiye’de hayatın her alanında yaşanan değişimin özellikle ‘engel tanımayan bireyler’in yaşam kalitesini çok büyük oranda arttırdığını dile getiren Başkan Yılmaz, “Geçmişte engelli bireyler âdetâ evlere hapsediliyor ve sosyal hayattan tecrit ediliyorlardı. AK Parti hükümetleri döneminde ailelere sağlanan maddi destekler, onların toplumsal hayata katılabilmesi için oluşturulan sosyal imkanlar ile bu insanlar artık sosyal hayata dahil olabiliyor, eğitim görebiliyor, üretime dahil olabiliyorlar. Ancak tabi ki bunları yeterli görmüyor, her gün engel tanımayan kardeşlerimiz için ne gibi imkanlar oluşturabiliriz diye projeler geliştiriyoruz” ifadelerini kullandı. (MŞ-Y)