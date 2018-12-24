Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Engelliler tarım yaparak ürün yetiştiriyor

Engelliler tarım yaparak ürün yetiştiriyor

Engellilerin serada çalışması

Siyer Tarım İpekyolu Sosyal Hizmetler Sosyal Hizmet 

-Röportajlar
-Diğer detaylar

( VAN -ÖZEL)- ‘Engelsiz Yaşam Akademisi’nde oluşturulan serayla engelliler tarım yaparak ürün yetiştiriyor VAN

- Van’ın İpekyolu Belediyesine bağlı ‘Engelsiz Yaşam Akademisi’nde oluşturulan serayla engelliler tarım yaparak ürün yetiştiriyor. İpekyolu Belediyesi tarafından 2017 yılında kurulan Engelsiz Yaşam Akademisi, yaptığı sosyal hizmetlerle herkesin takdirini alıyor. Gerek akademiye olan katılım gerekse akademide elde edilen başarılarla Türkiye’de ilk üçe girmeyi başaran Engelsiz Yaşam Akademisi, engellilere de umut ışığı oldu. Akademi ile engellerini aşan kursiyerler, bir yandan müzik yapıyor, bir yandan resim çiziyor, bir yandan da sebze ekiyor. Akademinin bahçesinde oluşturulan serada günün belirli saatlerini geçiren kursiyerler, kendi atölyelerinde tarım alanları oluşturdu. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Engelsiz Yaşam Akademisi Kurucu Müdürü Ömer Durmiş, akademi bünyesinde aktif olarak yer aldığını ifade ederek, “Bunlar içerisinde akademik eğitim verdiğimiz kursiyerlerimiz var, bireysel eğitim verdiğimiz kursiyerlerimiz var. Bunların yanı sıra gerek toprakla üretim yapmaları gerek kendi hobi alanlarını oluşturmaları adına mini bir sera kurduk. Burada her atölyemizin hobi alanı ayrıdır. Burada çocuklarımız kendileri için ayırdığımız alanda ürünlerini ekip, temizliğini ve sulamalarını kendileri gerçekleştirebiliyor. Toprakla ilgilenen ve toprakta üretim yapan kursiyerlerimiz ciddi bir şekilde mutlu olup, üretimin zevkine varıyorlar” dedi.
Sera alanında 16 mini bahçenin oluşturulduğunu dile getiren Durmiş, burada domates, salatalık gibi sebze fidelerinin yanı sıra çiçek bahçelerinin de oluşturulduğunu söyledi.

Oluşturulan serada çok güzel vakit geçirdiklerini ifade eden kursiyerler ise, kendilerine böyle bir imkanı sağladığı için İpekyolu Belediyesi ve Engelsiz Yaşam Akademisi yetkililerine teşekkür ettiler.
İlgili Foto Galeriler
Fethiye Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Evinde Ölü BulunduFethiye Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Evinde Ölü Bulundu
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
PKK’nın Attığı 4 Havan Mermisi Belediye Garajına DüştüPKK’nın Attığı 4 Havan Mermisi Belediye Garajına Düştü
Patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktıPatlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı