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( VAN -ÖZEL)- ‘Engelsiz Yaşam Akademisi’nde oluşturulan serayla engelliler tarım yaparak ürün yetiştiriyor VAN



- Van’ın İpekyolu Belediyesine bağlı ‘Engelsiz Yaşam Akademisi’nde oluşturulan serayla engelliler tarım yaparak ürün yetiştiriyor. İpekyolu Belediyesi tarafından 2017 yılında kurulan Engelsiz Yaşam Akademisi, yaptığı sosyal hizmetlerle herkesin takdirini alıyor. Gerek akademiye olan katılım gerekse akademide elde edilen başarılarla Türkiye’de ilk üçe girmeyi başaran Engelsiz Yaşam Akademisi, engellilere de umut ışığı oldu. Akademi ile engellerini aşan kursiyerler, bir yandan müzik yapıyor, bir yandan resim çiziyor, bir yandan da sebze ekiyor. Akademinin bahçesinde oluşturulan serada günün belirli saatlerini geçiren kursiyerler, kendi atölyelerinde tarım alanları oluşturdu. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Engelsiz Yaşam Akademisi Kurucu Müdürü Ömer Durmiş, akademi bünyesinde aktif olarak yer aldığını ifade ederek, “Bunlar içerisinde akademik eğitim verdiğimiz kursiyerlerimiz var, bireysel eğitim verdiğimiz kursiyerlerimiz var. Bunların yanı sıra gerek toprakla üretim yapmaları gerek kendi hobi alanlarını oluşturmaları adına mini bir sera kurduk. Burada her atölyemizin hobi alanı ayrıdır. Burada çocuklarımız kendileri için ayırdığımız alanda ürünlerini ekip, temizliğini ve sulamalarını kendileri gerçekleştirebiliyor. Toprakla ilgilenen ve toprakta üretim yapan kursiyerlerimiz ciddi bir şekilde mutlu olup, üretimin zevkine varıyorlar” dedi.

Sera alanında 16 mini bahçenin oluşturulduğunu dile getiren Durmiş, burada domates, salatalık gibi sebze fidelerinin yanı sıra çiçek bahçelerinin de oluşturulduğunu söyledi.



Oluşturulan serada çok güzel vakit geçirdiklerini ifade eden kursiyerler ise, kendilerine böyle bir imkanı sağladığı için İpekyolu Belediyesi ve Engelsiz Yaşam Akademisi yetkililerine teşekkür ettiler.

