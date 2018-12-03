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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Engelliler tarafından üretilen eserlerin yer aldığı sergi açıldı - ŞANLIURFA

Engelliler tarafından üretilen eserlerin yer aldığı sergi açıldı - ŞANLIURFA

- Engellilerin yaptığı ürünlerin sergisinin açılışı - Protokol üyelerinin sergiyi gezmesi - Ürünlerden detaylar - Vali Abdullah Erin'in konuşması - Engellilerin türkü söylemesi - Engellilerin sessiz tiyatro gösterisi3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Adıyaman, Şanlıurfa , Malatya ve Kilis'te etkinlikler düzenlendiADIYAMAN (AA) - Adıyaman, Şanlıurfa , Kilis ve Malatya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.
- Şanlıurfa Şanlıurfa 'da Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezinde, engelliler tarafından üretilen eserlerin yer aldığı sergi açıldı.Vali Abdullah Erin ve beraberindekiler, sergiyi gezerek ürünleri inceledi.Erin, sergi açılışının ardından konferans salonunda yaptığı konuşmada, şunları söyledi:"Kalbiniz ve gönlünüz engelli ise esas engelli olan sizlersiniz. Bunu hayatın her alanında örneklendirmek mümkündür. Hiçbir engeli olmamasına rağmen beyinleri, zihinleri ve kalpleri dumura uğramış 15 Temmuz'daki binlerce engellinin bize ödettiği toplumsal maliyeti ve millete yönelik gerçekleştirdikleri, ettikleri ihanet teşebbüsü bu örneklerden biridir."Erin, son yıllarda engellilerin ve ailelerin yükünün hafifletilmesi için büyük çalışmalar yapıldığını belirterek, bu çalışmalarda görev alan herkese teşekkür etti.Konuşmaların ardından engelliler tarafından engellilerin sorunlarını konu alan pandomim gösterisi yapıldı.Etkinlik, engellilerin mini konseriyle son buldu.

Pandomim Konferans Sergi Açılışı 

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