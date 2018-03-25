Engelliler 'oyun odası'nda çocukluklarına dönüyor - GAZİANTEP

: - Oyun odasından görüntüler - Daire Başkanı Yusuf Çelebi'nin açıklaması - Genel detaylarEngelliler "oyun odası"nda çocukluklarına dönüyor - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Yaşam Evi'nde kalan zihinsel engelliler, kendileri için açılan oyun odasında adeta çocukluk yıllarına gidiyor - Çocukluk yıllarında oynayamadıkları oyunları oynayan engellerin mutlulukları yüzlerine yansıyor - Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanı Çelebi:"Oyun odasında adeta çocukluk yıllarına dönüyorlar. Böyle bir projenin hayata geçirilmiş olmasını çok önemsiyorum. Güzel bir çalışma oldu. Geri dönüşleri bizleri mutlu ediyor"GAZİANTEP (AA) - ÖZKAN BEYER - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Yaşam Evi'nde kalan zihinsel engelliler, kendileri için açılan oyun odasında adeta çocukluk yıllarına dönerek terapi oluyor.Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanlığı, kimsesiz zihinsel engellilerin hayata tutunmalarına katkı sağlamak amacıyla kurduğu Yaşam Evi'nde birbirinden farklı aktiviteler düzenliyor.Taş boyamadan resme, ağaç giydirmeden müzik dinletisine kadar birçok sosyal çalışmanın yapıldığı merkezde, zihinsel engeller için kısa süre önce de "oyun odası" kuruldu.Burada oyuncak bebeklerle ilgilenen, piyano çalan, taş oyunları oynayan yaşları 18 - 70 arasında değişen 15'ten fazla engelli, adeta çocukluk yıllarına dönüyor.Oyun oynarken mutlulukları yüzlerinden okunan engelliler, bu süreçte hem daha sakin oluyor hem de terapi görüyor.Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi, Gaziantep 'te engellilere yönelik etkinlikler düzenleyerek, mutlu olmalarını sağladıklarını belirtti. Yaşam Evi sayesinde zihinsel engellilerin de artık mutlu ve huzurlu olacakları bir evleri olduğunu aktaran Çelebi, "Engelliler, burada dilediklerini yapabiliyorlar. Biz de onların istek ve taleplerine göre hareket ediyoruz. Sanatsal faaliyetlerin dışında bir oyun odası da kurduk." şeklinde konuştu. - "Adeta çocukluk yıllarına dönüyorlar"Zihinsel engellilerin burada zamanlarını en güzel şekilde değerlendirdiklerini aktaran Yusuf Çelebi, şunları anlattı:"Zihinsel engelliler, zaman zaman çocukluklarına dönmek istedikleri için böyle bir oyun odası kurup, oyuncaklar aldık. Geçmişte oynayamadıkları oyunları burada oynuyorlar. Oynadıkları oyunlarla ne kadar mutlu olduklarını gözlemliyoruz. Engelli olsun, engelsiz olsun kişilerin çocukluk yıllarında içlerinde bir ukde kalmış olabiliyor. Engellilerimizin de içlerinde çocukluklarının ukde kaldığını gördük. Oyun odasında adeta çocukluk yıllarına dönüyorlar. Böyle bir projenin hayata geçirilmiş olmasını çok önemsiyorum. Güzel bir çalışma oldu. Geri dönüşleri bizleri mutlu ediyor."Çelebi, engellilerin mutluluğuyla mutlu olduklarını aktararak, "Bizler engellilerimizin mutlu olmaları için yeni yeni çalışmalar içerisine girerek, elimizden geleni yapacağız. Bizlere desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin'e çok teşekkür ediyorum. Ondan aldığımız talimatlarla çalışmalarımızı en güzel şekilde yapacağız." diye konuştu.