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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Engelliler kan bağışında bulundu

Engelliler kan bağışında bulundu

Kan bağışından detaylar

Yurt Dışı Farkındalık Engelli Aday Kan Bağışı 

-Türkiye Beyaz Ay Derneği Sivas Şube Başkanı Tuncay Köse röportaj
-Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Ahmet Günaydın röportaj

( SİVAS ) -- Sivas'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Beyaz Ay Derneği Sivas Şubesi üyeleri 'Kan vermeye Engel Yok' projesi kapsamında kan bağışında bulundu SİVAS

- Sivas'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Beyaz Ay Derneği Sivas Şubesi üyeleri 'Kan vermeye Engel Yok' projesi kapsamında kan bağışında bulundu. Türkiye Beyaz Ay Derneği genel merkezinin başlatmış olduğu 'Kan Vermeye Engel Yok' projesi kapsamında engelli bireyler Sivas'ta da kan bağışında bulundu. Kızılay Kan Bağışı Merkezi'ne gelen engelliler verdikleri kanla 3 hastanın sağlığına kavuşması için destek oldu. Türkiye Beyaz Ay Derneği Sivas Şube Başkanı Tuncay Köse,"3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla genel merkezimizin yurt içinde ve yurt dışında bulunan 80 şubesiyle eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği 'Kan Vermeye Engel Yok' projesi kapsamında bugün Kızılay'ımızı ziyaret ettik. Kan bağışında bulunacağız. Her 4 saniyede bir ünite kana ihtiyaç bulunduğu, bir ünite kanında 4 insanın hayatına destek olduğunu biliyoruz. Engelli bireyler olarak bu duruma bizde destek olmak istiyoruz. Bu çalışmayla birlikte toplumsal, farkındalık ve duyarlılık oluşturmak istiyoruz." dedi.
Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Ahmet Günaydın ise,"Zihnimizdeki engellileri kaldırarak tüm vatandaşlarımızın topluma adapte edilip, her birimizin engelli adayı olduğunu bilerek bu özel günde kan bağışı kampanyası düzenledik." diye konuştu.
(UY-Y)
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