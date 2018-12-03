Engelliler kahvaltıda buluştu İzle

-Engelli vatandaşlardan detay

-HAK İnsani Yardım Derneği Başkanı İmdat Avni röportaj

-Görme engelli Ahmet Özkan röportaj



( İSTANBUL )- Dünya Engelliler Günü farkındalık etkinliğinde, engelliler bir araya geldi İSTANBUL



- Dünya Engelliler Günü farkındalık etkinliği kapsamında düzenlenen buluşmada engelli vatandaşlar bir araya geldi. HAK İnsani Yardım Derneği, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen farkındalık etkinliğinde, engelli vatandaşları bir araya getirdi. Toplumdaki engelli farkındalığını arttırmak amacıyla düzenlenen ‘Dünya Engelliler Günü’ etkinliğinde, Semazen gösterisi gibi çeşitli gösteriler gerçekleşti ve engelli vatandaşlara birçok hediyeler verildi.

İhtiyacı olan 3 engelli vatandaşa ise akülü tekerlekli sandalye hediye edildi. Düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulunan HAK İnsani Yardım Derneği Başkanı İmdat Avni, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında bu hafta bütün dünyada engelliler günü kutlanacağını söyleyerek, “HAK İnsani Yardım Derneği olarak dünyanın birçok bölgesinde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Kendi ülkemizde ve dünyada da aynı zamanda engellilerle alakalı bir çalışma yapalım dedik. 100’e yakın engelli kardeşimizi çağırdık. Bir gün de olsa birkaç günde olsa kardeşlerimizi unutmadığımızı ve yardım kuruluşları olarak onların engellerini kaldırmak için buradayız” dedi.

“Engelli olmak hayatın hiçbir yerinde engel değildir” Engelli olmanın hayatın hiçbir yerinde engel olmadığını belirten Avni, “Engelli kardeşlerimize de bunu anımsatmaya çalıştık. Çok şükür bu davetimize yüzlerce engelli kardeşlerimiz icap ettiler. Bizlerde kendilerini hem bu konuda, hem hediyelerimizle farklı bir durumda olmadığımızı, bizlerin tamamıyla beraber yaşamak zorunda olduğumuzu anlatmaya çalıştık. Aynı zamanda farklı misafirler çağırdık. Engelli olmayan tüm insanlara şunu söyledik; her insan bir engelli adayıdır dedik. Onun için bu merhametle hem dinimizin, hem de medeniyetimizin bu konudaki görüşlerini yansıtmaya çalıştık” ifadelerini kullandı. “Engelli kardeşlerimizin engellerini kaldıralım” Avni sözlerini şöyle tamamladı: “Bizlerde bu konuda katkımız olsun. Engelli kardeşlerimizin engellerini kaldıralım ve bu konuda da özellikle yardım kuruluşlarına, engelli kardeşlerimizin engellerini kaldırmaları için hep birlikte bir mücadele vermemiz gerektiğini kanaat ediyoruz”. “Toplumun engelliye karşı empati kurması lazım” Düzenlenen etkinliğe katılan görme engelli Ahmet Özkan da Dünya Engelliler Günü'nü sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne sığdırmak istemediğini söyleyerek, “Toplum engelli vatandaşlara engel olmasın. Toplumun engelliye karşı empati kurması lazım” diye konuştu.



