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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Engelliler için yüzer güneşlenme terası yapıldı

Engelliler için yüzer güneşlenme terası yapıldı

engellilerin platformu kullanarak denize girmeleri

Yüzme Açılış Töreni Gesi Bedensel Engelli 

-engelliler yüzmesi
-detaylar
-Başkan Saatcı röportaj
-Engelli Kader Koca röportaj

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Fethiye ilçesinde, engellilerin rahat denize girebilmesi ve güneşlenmesi için belediye tarafından yapılan yüzer engelli güneşlenme terası törenle açıldı. Fethiye Belediyesi tarafından Çalış Plajı'na yapılan yüzer engelli güneşlenme terası açılış törenine Belediye Başkanı Behçet Saatcı, Çalış güzelleştirme derneği başkanı Mete Ay, Seydikemer Yörük Türkmen derneği başkanı İsmail Uzunoğlu, engelliler ve aileleri katıldı.
Belediye Başkanı Saatcı açılışta yaptığı konuşmada, teras ile engelli bireylerin de rahatça denize girip güneşlenebileceğini söyledi.

Platformla engellilerin denize girmeleri için her türlü kolaylığın sağlandığını, terası engelli bireylerin güle güle kullanmasını söyleyen Başkan Saatcı, "Engelli bireylerin denize gireceği yer burası değil, denizcilik tabiri ile limanda olması gerekiyor. Dalganın biraz daha az olduğu yerler olması gerekir. Bu çalış bölgesi çok uygun değil aslında" dedi.
Terası kullanan bedensel engelli Kader Koca ise, kendilerine böyle bir imkan sağlandığı için Belediye Başkanına teşekkür etti. Daha önce denize girmekte güçlük çektiklerini belirten Koca, “Fethiye’de ilk kez böyle bir platform oldu. Bütün engelli arkadaşlarımla rahatça denize girebileceğiz” diye konuştu.

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