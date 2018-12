Engelliler için hem Melen’de yarıştılar hem de kan bağışında

--Görme engelli vatandaşa kaskını takarak raftinge hazırlayan vatandaşlar

--Botların dereye indirilmesi

--Botlarda bulunanların kürek çekmesi

--Botların karaya yaklaşması

--Topları ilk toplayan ekibin kürek çekerek yeniden karaya çıkması

--Şampiyonluk sevinci

--Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ın Beyaz Ay Derneği Başkanı Lokman Ayva ve ekibe madalyalarını vermesi

--Lokman Ayva ve Belediye Başkanı Dursun Ay’ın Kızılay kan bağış otobüsünde kan vermesi

--Belediye Başkanı Ay ile röp.

--Beyaz Ay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva ile röp.



- Engelliler Günü öncesinde Beyaz Ay Derneği’nin Türkiye’de bulunan şube başkanları Düzce’de bir araya geldi. Düzce Belediyesi ve Türkiye Beyaz Ay Derneği ortaklığında yapılan oırganizasyonun son gününde Derneğin şube başkanları, Melen Çayı üzerinde rafting yaptı, Ülke genelinde 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla Beyaz Ay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva ve Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay birlikte kan vererek “kan bağışına engel yok” kampanyasını da başlattılar. 3 Aralık Dünya Engeliler Haftası Beyaz Ay Derneği’nin şube başkanlarının Düzce’de yaptıkları toplantılarla Düzce’de start aldı. Beyaz Ay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva ve Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ın birlikte yaptıkları organizasyonda Beyaz Ay Derneği Şube Başkanları önce Melen Çayı üzerinde rafting oryantiring yaptılar. Melen Çayında botlara binen Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Beyaz Ay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva ve Beyaz Ay Derneği Şube başkanları Melen Çayı üzerinde kürek çekerek kıyasıya yarıştılar. Çay üzerinde kürek çeken katılımcılar karaya saklanmış olan 6 tane topu bularak yine botlar ile kürek çekerek başlangıç noktasına döndüler. Yarışmayı Düzce Belediye Başkanı ve Lokman Ayva’nın olduğu takım kazandı. “KAN BAĞIŞINA ENGEL YOK” 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve haftası dolayısıyla “Kan Bağışında Engel Yok” sloganıyla Türkiye genelinde kan bağışı kampanyası başlatan Beyaz Ay Derneği, kampanyanın başlangıcını da Düzce’de yaptı. Beyaz Ay Derneği Genel Başkanı Lopkman Ayva’nın ve Düzce Belediye HBAşkanı Dursun Ay’ın yaptığı kan bağışı ile başlayan kampanya ile engelli vatandaşların ve engelsiz vatandaşların birlikte kan vermesinin sağlanması. Kana sürekli ihtiyaç duyan engelli bireylerinde engelsiz bireyler kadar kan bağışının yapılması amacıyla başlatılan kampanya 1 hafta boyunca Türk Kızılayı Kan bağış merkez ve araçlarından yapılabilecek. Kan Bağışı kampanyası hakkında bilgiler veren Beyaz Ay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva; “Kızılay ve Beyaz Ay. Ay kardeşliği dediğimiz iki kuruluşumuz üstelik Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ın ev sahipliği’nde bu kampanyayı başlatmış oluyoruz. İnsanın verebiliyor olması çok güzel bir duygu. Engelli bireyler olarak sürekli alan kişiler olarak algılanmak çokta hoş bir durum değil. İnsan memlekt için her şeyini vermek ister. Emek vermek, eğitimiyle, düşüncesiyle, fikriyle duygularıyla, sanatıyla vermek ister. Hatta insan kanını bile vermek ister ki birilerinin işine yarasın, birilerinin hayatına dokunsun. ben engelli kardeşlerimin benden daha fazla bu duygulara sahip olduğunu biliyorum. Bu yüzden bu memleketin hepimizin olduğunu ve hepimizin bu memleket için birşeyler yapması gerektiğini vurgulamak istiyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla da Kızılay ve Beyaz Ay böyle bir organizasyon yaptıklar. Bu vesileyle de Türkiye’nin her yerinde Beyaz Ay Şubeleriyle Kızılay Şubeleri bir araya gelerek kampanyamıza destek verecekler” diye konuştu.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ise konuşmasında; “Beyaz Ay Derneği ile birlikte Kan bağışı için bizde bu kampanyaya katıldık. Melenpark’ta kan vermek için sedyeye yattık. Kanımızın son damlasına kadar bu ülke için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Organizasyonun sonunda ise Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Beyaz Ay Derneği Başkanı Lokman Ayva’ya at nalı plaket hediye etti. (SA-