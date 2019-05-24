Engelliler için 'Empati Parkuru'nda yürüdüler

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( ÇORUM ) ÇORUM



- Çorum'un Sungurlu ilçesinde gözlerini bağlayıp ellerindeki bastonları kullanarak oluşturulan parkuru geçmeye çalışan vatandaşlar, görme engelli bireyleri daha iyi anlayabilmek için çabaladı. Görme engelli bireylerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek amacıyla Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Gökhan Boduroğlu ve Öğr. Gör. Özlem Bal ile öğrencileri tarafından Atatürk Meydanına "Görme Engelliler Empati Parkuru" kuruldu. Parkuru ziyaret eden vatandaşların, görme engellilerin yaşadığı zorlukları daha iyi anlayabilmesi için kurulan parkur, ziyaretçileri zorlarken aynı zamanda duygulandırdı. MYO öğrencileri, parkurun nasıl geçileceğini anlattıktan sonra MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ömür Demirer'in gözleri bağlanan ve ellerine baston verilerek, duba ve tümsekler ile çeşitli engellerle zorlaştırılan parkuru geçmek için çaba harcadı. Parkuru geçen Müdür Demirer gözleri açıldığında, görme engelli bireyleri daha iyi anladıklarını ifade etti.

"Amacımız farkındalık oluşturmak" MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ömür Demirer, etkinlikteki amaçları ile ilgili bilgi vererek, "Oluşturduğumuz parkurda gözleri bağlanan bireyler, görme engelli kardeşlerimizi daha iyi anlama imkanı buluyorlar. Böylece o insanlara nasıl yardımcı olabileceklerini daha iyi düşünebiliyorlar. Her sağlıklı birey bir engelli adayıdır. Bu nedenle empati kurup, onların yaşadıklarını anlamak adına bu tür etkinliklerin farkındalık oluşturduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.



