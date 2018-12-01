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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
'Engelliler Hizmet ve Rehabilitasyon Merkezi' üyelerine ücretsiz hizmet İzle

'Engelliler Hizmet ve Rehabilitasyon Merkezi' üyelerine ücretsiz hizmet İzle

rehabilitasyon merkezinden görüntüler

( ANKARA ) "Engelliler Hizmet ve Rehabilitasyon Merkezi" üyelerine ücretsiz hizmet ANKARA

Temel Hak ve Özgürlükler Rehabilitasyon Merkezi Engelli Öğrenciler Engelli Öğrenci Tekerlekli Sandalye 


- Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren "Engelliler Hizmet ve Rehabilitasyon Merkezi"ne üye 35 bin 187 engelli vatandaş sosyal ve kültürel alanlarda ihtiyaçlarını ücretsiz bir şekilde gideriyor. Engelli bireylerin de diğer insanlar gibi tüm temel hak ve özgürlüklerden yararlanması için çalışmalar yürüten Ankara Büyükşehir Belediyesi,hayata geçirdiği projelerle Başkent'te yaşayan dezavantajlı vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren "Engelliler Hizmet ve Rehabilitasyon Merkezi"ne üye 35 bin 187 engelli vatandaş sağlık, eğitim, ekonomi, sosyal ve kültürel alanlarda ihtiyaçlarını ücretsiz bir şekilde giderebiliyor. Başkent'te sadece çocuk, genç, yaşlı ve hanımlara yönelik değil, engellilere yönelik sosyal projelere de imza atan Büyükşehir Belediyesi, engelsiz bir Başkent için imkanlarını adeta seferber ediyor. Engelli bireylerin kent içinde başkasına ihtiyaç duymadan rahatça dolaşmasını sağlayacak tedbirleri alarak, yaya yollarına sarı şeritler (iz yolları) çeken, engelli rampaları ve asansörleri yapan, trafiği engelliler için yeniden düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, sosyal ve kültürel çalışmalar da dahil sayısız hizmeti bir arada yürütüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Engelliler Hizmet ve Rehabilitasyon Merkezi'ne kayıtlı 35 bin 187 üye, kendilerine sunulan imkanlar sayesinde hem birçok ihtiyacını karşılıyor, hem de sosyal hayatın içerisinde aktif bir şekilde yer alabilmenin ayrıcalığını yaşıyor. Engelli vatandaşların ihtiyaç duyduğu her alanda yanında olan Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında da birçok hizmeti engelli vatandaşlarla buluşturdu. Kimi üyenin tek bir hizmetten kiminin ise tüm hizmetlerden bir arada faydalanabildiği Merkezin sağladığı kolaylıklarda 2018 yılında engelli asansörlü araç hizmetinden 12 bin 869 kişi, evde temizlik ve bakım hizmetinden 27 bin 691 üye, ev içi tamirat hizmetinden bin 93 üye ve evde sağlık hizmetlerinden ise 4 bin 238 üye yararlandı. ''Görme engelliler eğitim ve teknoloji merkezinde 68 bin 115 üyeye hizmet'' Rehberlik, refakat ve danışmanlık hizmetlerinin de verildiği merkezde 3 bin 902 üye yararlanırken, fizyoterapi-hidroterapi hizmetinden 3 bin 521 üye, tatil kamplarından bin 445 Başkentli engelli vatandaş yararlandı. Sosyal Yardımlar kapsamında Ankara'da engellilere eğitim veren 47 engelli okulunda, engelli öğrencilere 3 öğün sıcak yemek veriliyor. Bu hizmetten günlük 4 bin 712 öğrenci yararlanırken, tekerlekli sandalye ve akülü tekerlekli sandalye yardımından 77 engelli vatandaş, görme engelliler eğitim ve teknoloji merkezinde ise, 68 bin 115 üyeye hizmet verildi.
Her yıl Başkent’te yaşayan engelli vatandaşların sosyal yaşama kolay adapte olabilmesi ve ekonomilerine katkı sağlanması amacıyla Büyükşehir Halk Ekmek Fabrikası tarafından her yıl dağıtılan simit camekanı yerleri, noter huzurunda yapılan çekilişlerle belirleniyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Aralık ayında noter huzurunda, engelli vatandaşlara camekan ve satış yeri tahsisi yapılacak. (SKT-
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